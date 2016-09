Fey ya no volverá a grabar más discos

Con más de 20 años de trayectoria en los escenarios musicales, la cantante Fey informó que su carrera evoluciona, por lo que ha decidido no grabar más discos, y de ahora en adelante sólo expondrá su música a través de plataformas digitales.

“No pienso grabar más discos porque creo que la era digital es lo de hoy.

El disco físico ya no es protagónico, de hecho, hay gente que no halla dónde ponerlo, pues no tiene aparato para reproducirlo, ni siquiera los autos nuevos tienen reproductor”, expresó.

“Por eso prefiero optar por lo inmediato.

Ya no tengo que esperar dos años para hacer todo un proyecto y mostrarlo.

Ahora hago una canción y mañana la expongo, lo cual me encanta porque estoy más presente.

Quiero que mis fans tenga a la mano la música que va sucediendo momento a momento”, reveló Fey a Notimex en entrevista.

En diciembre de 2015, lanzó el tema “No me acostumbro”, una bachata a dúo con el cubano Lenny de la Rosa, y el pasado nueve de septiembre, la canción “Amo”, que rápidamente se coloca entre las más vendidas en iTunes de países como Colombia, Argentina y Perú.

Actualmente Fey promociona el tema ‘Amo’, el cual rápidamente se coloca entre los más vendidos en iTunes de países como Colombia, Argentina y Perú.