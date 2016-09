Extrema vigilancia para que se cumplan horarios de venta de alcohol

By Redaccion El Heraldo SLP on 16 septiembre, 2016

Ante la celebración de las fiestas patrias, el Ayuntamiento de la capital, a través de la Dirección de Comercio, vigilará que no se viole la Ley de Bebidas Alcohólicas en establecimientos dedicados a la venta de este producto, al igual que se respete el horario y la prohibición de entrada a menores de edad a bares, discotecas y centros nocturnos.

Así lo dio a conocer la titular del área, Dolores Eliza García Román, quien precisó que el departamento de inspección trabajará a partir del 15 de septiembre en coordinación con la Secretaría de Gobernación del gobierno estatal para verificar que los establecimientos dedicados a este ramo cumplan con la normativa.

“Se llevarán a cabo operativos para vigilar los horarios, que no haya menores dentro de los establecimientos y estaremos atentos a cualquier incidente que pudiera ocurrir” expresó.

Especificó que la venta de cerveza en tiendas de abarrote, de autoservicio y misceláneas, el horario establecido dentro de la normativa para la venta de alcohol es a las 23 horas, por lo que vigilarán que se respete la ley.

Aseguró que no habrá extensión de horarios para los comercios dedicados a la venta de alcohol por lo que exhortó a los propietarios de los mismos a que acaten la Ley de Bebidas Alcohólicas.

Finalmente, García Román comentó que en el tema de los comerciantes ambulantes que trabajarán en la Alameda “Juan Sarabia” en estas fiestas patrias, se espera una disminución del padrón que se manejaba anteriormente, ya que para esta festividad es estima la instalación de 280 informales en este espacio.