Crean aparato que puede leer libros sin abrirlos

By Redaccion El Heraldo SLP on 16 septiembre, 2016

Un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y el Georgia Tech ha hallado la manera de leer un libro sin tener que abrirlo.

El aparato que crearon parece una mezcla de cámara y microscopio y algún día podría ser usado por museos para escanear el contenido de libros viejos que son muy frágiles para ser sostenidos con la mano, y examinar pinturas para confirmar su autenticidad o entender el proceso creativo de un artista.

Los científicos explicaron cómo usaron las ondas terahertz, tipo de radiación situada en el espectro electromagnético entre las microondas y la luz infrarroja, para leer una pila de hojas, cada una de las cuales tenían notas escritas a mano en un solo lado.

El aparato, llamado espectrómetro Terahertz, pudo leer claramente nueve páginas y ver apuntes en hasta 20 hojas.

“Estamos muy emocionados porque no pensamos que podríamos ver tanto como lo hicimos”, dijo Barmak Heshmat, investigador de MIT Media Lab. Aunque al aparato le falta mucho para escanear todo un libro, Heshmat dijo que el equipo ya está hablando con el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York para analizar algunas de sus obras de arte y libros antiguos.

El museo no contestó inmediatamente a un mensaje que se le envió en busca de comentarios.

Heshmat dijo que también podría ser usado de manera industrial, por ejemplo, para ver si es que hay grietas u otros defectos debajo de la pintura de una pieza de avión. Agregó que por ahora, el uso en otras áreas podría estar limitado por el costo del aparato, que es de unos 100 mil dólares.

El aparato trabaja emitiendo radiación terahertz a pilas de papel. Parte de la radiación es absorbida por el papel, y el resto rebota.

Las ondas que rebotan luego son analizadas con algoritmos que pueden distinguir hojas individuales.

En el estudio, la pila de papel no tenía cubierta, pero Heshmat dijo que confiaba en que el sistema podía ver a través de una cubierta.

El investigador agregó que el aparato trabajó mucho mejor que los rayos X, que son usados para escanear documentos y pinturas pero tienen niveles dañinos de radiación.

