Consejos clave para no verte cansada

Las guapísimas ‘GEE girls’ son famosas por ser las expertas en belleza de Miami.Las hermanas Natalie, Celene y Stephanie abrieron junto a su famosa mamá un salón en Toronto y otro en Florida. Están por abrir las puertas a su nuevo salón en Sunset Harbour por lo que platicamos con Natalie Gee acerca de sus recomendaciones para no vernos cansadas y nos dio seis consejos superfaciles de aplicar.

Cuatro problemas, 4 soluciones para las ojeras

Después de leerlos, ¡correrás aplicarlos! Lucirás menos cansada en segundos.

1. Quickie!

Aplica debajo de tus ojos parches hidratantes como los Talika Eye Therapy Patches y déjalos entre 20 y 30 minutos.

Después aplica un suero reafirmante como el suero reparador de Dr.Sebagh para hacer que tu piel cobre una apariencia fresca.

2. Blush

De acuerdo al tono de tu piel, utiliza un poco de blush para verte más despierta y menos cansada.

Recuerda hacerlo de la mejilla hacia abajo y difuminarlo bien para mostrar una piel sana y llena de vida.

Una opción es el Gee Beauty Sparkling Rose blush. ¡No te fallará!

Tres maneras de usar el corrector a tu favor

3. Cejas de top model

Es impresionante el efecto que causa una ceja bien delineada y con el tono adecuado.

El tipo de ceja que mejor se te verá es aquel que posees naturalmente. Hay que cuidar mucho no sobredepi-larse para mantener un look moderno y fresco.

¡No importa que tengas pocas cejas! El lápiz correcto te ayudará a definirlas y crear una forma increíble que ayudará a que tu mirada se vea más despierta.

Recomiendo el Precision Brow Pencil de nuestra marca y un suero como Grande Brow para promover el crecimiento de las cejas.

4. Delineador blanco o beige

Aplícalo en la línea interior del ojo, tanto arriba como abajo. Este sencillo paso iluminará tus ojos haciéndolos ver más grandes y despiertos.

5. Lipstick

Si tienes dos minutos para salir de tu casa, aplica un lipstick colorido. Aquellos con base rosa le darán un aspecto radiante a tu piel ¡y menos cansada!. Los tonos nude y fiuscias le dan vida a tu cara y hacen que los ojos no sean el foco de atención.

6. Duerme, y toma mucha agua

Mantener tu piel y tu cuerpo hidratados es la pieza clave de cualquier rutina de belleza y para evitar verte cansada después de una gran desvelada. No olvides que el secreto más grande de todos estos consejos es la consistencia. ¡Adelante!. A nadie le gusta estar cansado. Pero lo que al menos a mí más me carga, es verme cansada. No es un asunto de apariencia versus existencia… sino que cuando parezco cansada, la gente como que… me lo dice.

En buena, obvio, pero es cuático; porque cuando me lo dicen, como mujer rollenta que soy, me empiezo a plantear de que quizá no estoy durmiendo lo suficiente, o que estoy durmiendo mal, porque estoy estresada, que porqué estoy estresada, que quizá debería hacer más deporte o trabajar menos o relajarme más.

En el artículo que leí, recomiendan también aplicar una mezcla de hidratante con color y autobronceante instantáneo (el que de inmediato deja un poco bronceado) para no sufrir con la palidez.

Personalmente, no creo que sea taaaan buena idea; con tuto y cansancio a veces uno no le pega tanto con la cantidad de producto y la idea tampoco es parecer como publicidad de bronceador de los ochenta. Voto por sólo un polvo bronceante, o bien, en momentos de no tanto cansancio, probar cómo se ve el tema del autobronceante mezclado con alguna crema.