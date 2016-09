Reportan desabasto de gasolina en 13 municipios de Michoacán

By Redaccion El Heraldo SLP on 15 septiembre, 2016

Este martes se reportó desabasto de gasolina en al menos 13 municipios del estado de Michoacán, por lo que en Pátzcuaro, Salvador Escalante, Ario de Rosales, Uruapan, Carácuaro y Huetamo los usuarios realizaron durante gran parte de la jornada las compras de pánico; mientras que en algunos establecimientos de Morelia sólo hubo a la venta Premium, lo que generó molestia en los consumidores por el precio de ésta.

Asimismo, se vieron afectados por la escasez del combustible otros seis municipios de la región Costa y Tierra Caliente de la entidad.

De acuerdo con autoridades estatales, Petróleos Mexicanos (Pemex) les ha dado dos versiones distintas en torno al desabasto de gasolina y desconocen cuándo se normalizará el servicio.

En la primera de las dos informaciones -según el gobierno del estado-, Pemex les indicó que se encuentra varado un buque con combustible que no ha podido arribar al puerto de Lázaro Cárdenas.

La segunda versión, añadieron, es por posibles fallas en la red de suministro proveniente de la refinería de Irapuato.

En ese sentido, el gobierno de Michoacán se deslindó de este desabasto de combustible, principalmente en la región Lacustre, Tierra Caliente, Costa y una parte de la Perla del Cupatitzio.

“Es increíble que en un país que vive del petróleo, no haya gasolina”, expresó un automovilista que tuvo que esperar hasta dos horas en una gasolinera de Pátzcuaro, luego de recorrer gran parte del municipio en busca del hidrocarburo

.En los municipios de esta región Lacustre, tan sólo en dos gasolineras ubicadas en Pátzcuaro había venta de gasolina, por lo que las filas cada vez eran más largas; los automovilistas desesperados incluso llegaban con garrafones en mano para abastecerse del combustible.

Ya por la tarde no importaba si era la más cara (Premium), pues los consumidores solo querían asegurarse de no quedar varados con sus automóviles y garantizar el uso de su vehículo, sin importarles el riesgo que implicaba trasladar los bidones llenos.