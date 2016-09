Maestros, padres de familia y activistas “revientan” asamblea de la CNTE en Chiapas

By Redaccion El Heraldo SLP on 15 septiembre, 2016

Maestros, padres de familia y activistas “revientan” asamblea de la CNTE en ChiapasLa asamblea para votar el levantamiento del paro laboral, que delegados la Sección 7 del SNTE integrantes la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), llevaban a cabo la madrugada de este miércoles, fue interrumpida por maestros de base, padres de familia e integrantes de organizaciones sociales, quienes acusaron a la dirigencia magisterial de haber “vendido” su movimiento contra la reforma educativa, y pactar un “acuerdo político” con el gobierno federal.

Horas antes de esta reunión, ya maestros de la Sección 40 habían votado por mantener el paro laboral iniciado el 15 de mayo, tras considerar que no había garantía alguna de que el gobierno federal cumpliera su promesa de diferir en Chiapas la aplicación de la reforma educativa, por carecer de un compromiso escrito y porque su interlocutor ante el gobierno federal –el secretario de Desarrollo Social, Enrique Miranda Nava-, ha negado públicamente tener reuniones con la dirigencia de la CNTE.

Los delegados magisteriales de la Sección 7, por su parte, iniciaron su asamblea alrededor de las 19 horas del martes. La reunión se llevó a cabo en medio de reclamos de los delegados de más de 50 mil maestros adheridos a esta sección.

Un sector exigían cancelar la consulta que una semana antes habían hecho a cada uno de los maestros, con el argumento de que un “pacto político” con el gobierno de Enrique Peña Nieto no tenía validez, ahora que su interlocutor –Miranda Nava- negaba la existencia de los acuerdos y el secretario de Educación, Aurelio Nuño, arremetía una y otra vez contra el movimiento magisterial.

“Nosotros, representantes del movimiento magisterial, no podemos hacer otra cosa, más que buscar la forma más correcta que permita llegar a un acuerdo sobre esta situación. Respetamos absolutamente lo que hoy se está manifestando, y a quienes traen otra posición. Si en esta asamblea la postura es que esa acta de consulta se llegue a anular, así será”, dijo en la asamblea Manuel Mendoza, dirigente de la zona indígena.

Mientras la discusión al interior de la reunión se tornaba cada vez más ríspida, afuera del recinto donde se llevaba a cabo, se concentraron cientos de padres de familia, integrantes de organizaciones sociales y maestros de base, quienes portaban pancartas con leyendas como “No queremos acuerdos políticos. Papelito habla”, “Padres no somos burla. Exigimos abrogación, no venta”.

Alrededor de la una de la mañana, este grupo de inconformes logró entrar por la fuerza a la asamblea, y se sumaron al grupo de delegados magisteriales que también rechazaba un “salida política” al movimiento contra la reforma educativa.

Los dirigentes de la CNTE abandonaron el recinto por una puerta lateral, y la reunión fue suspendida. Con ello, por el momento queda también suspendida la posibilidad de levantar el paro laboral y regresar a clases de manera consensada.Cabe recordar que uno de los principales argumentos de la dirigencia magisterial para aceptar un “acuerdo político” con el gobierno, es evitar “una salida violenta” que implicaría el uso de la fuerza pública para disolver las manifestaciones, como lo han advertido las autoridades. “En el fondo, saben que los únicos beneficiarios de una salida violenta son los charros –maestros aliados de las autoridades- y el gobierno”, había sostenido una horas antes de la asamblea, José Luis Escobar, vocero de la CNTE.

Ahora, luego que la asamblea de interrumpida, Escobar dijo que se volverá a convocar a otra reunión.