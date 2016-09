Libre presunto feminicida de Tamazunchale

By Redaccion El Heraldo SLP on 15 septiembre, 2016

Estupefacción, incredulidad indignación y movilización de ciudadanos motivaron la liberación de presunto violador y asesino serial, confeso de haber dado muerte a varias mujeres, tres de ellas menores de edad en la huasteca. Su liberación fue gracias a errores garrafales cometidos durante su detención y proceso.

El argumento principal de los abogados del probable asesino y violador confeso fue el que no se le leyeron sus derechos al presunto, Filiberto H. M., ex militar y maestros de zumba y karate, quien fuera detenido en julio de 2014 en forma meramente accidental, acusado de robo, le encontraron un objeto propiedad de una de las mujeres encontrada muerta.

Fue ayer al mediodía cuando más de medio millar de personas, al conocer la liberación del presunto asesino y violador serial, salieron a manifestarse en Ciudad Valles, a exigir justicia, pero se encontraron con el burocratismo; “será hasta el lunes, porque nos vamos de puente”.

El ex militar (se supo era aviador), tras su detención, la Procuraduría General de Justicia del Estado, en ese momento el titular era Miguel Ángel García Covarrubias, informó que Filiberto confesó haber violado y ejecutado a por lo menos cinco mujeres, cuatro eran niñas de Tamuín de entre 9 y 15 años de edad.

Los abogados del presunto violador y homicida confeso, buscó la protección de la justicia federal, por los errores de procedimiento que la Procuraduría General de Justicia del Estado cometió al integrar de la averiguación penal previa.

Más de 500 personas familiares y amigos de las víctimas, quienes enarbolaban una bandera nacional, se plantaron frente al Juzgado Quinto Federal, donde exigieron sea revocada la decisión del Juez Primero Penal.

Según se dijo, el Juez ordenó la inmediata y absoluta libertad de Filiberto Her-nández; «porque mañana no trabajamos». La liberación del presunto violador y asesino confeso, es resultado de errores procesales atribui-bles al Agente del Ministerio Público, a cargo del ex procurador Miguel Ángel García Covarrubias.

Un día antes, familiares de las víctimas habían acudido a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para solicitar su intervención, ante el rumor que el probable asesino de sus familiares podría salir en libertad absoluta. Al regresar se encontraron con la noticia. Rápidamente hubo movilización de ciudadanos y más de 500 personas marcharon hasta el Juzgado Quinto Federal, en Abasolo, esquina con Ca-rranza, el cuadro más importante de Ciudad Valles, para pedir la intervención del juez federal.

Intentaron presentar el recurso del Amparo, pero los burócratas de la justicia les advirtieron; se les recibe, pero como nos vamos de puente, no causaría ejecutoria sino hasta el lunes».

Como se sabe, según en su oportunidad dio a conocer la policía, Filiberto confesó haber violado y asesinado al menos a cinco mujeres, de las cuales cuatro eran niñas a las que conocía porque eran sus vecinas, también, cuando acudían a las clases de zumba o karate que impartía en un gimnasio de la cabecera municipal de Tamuín.

ASEGURAN QUE SIGUE EN PRISIÓN EL PRESUNTO MULTIHOMICIDA

Anoche, ante la indignación generalizada por la cacareada “secrecía”, las autoridades por fin proporcionaron información al respecto, aseguran que el presunto multihomicida de niñas sigue en la cárcel toda vez que enfrenta procesos por otros tres asesinatos de menores.

Señalaron que la libertad, con la cual fue beneficiado fue solo por el caso de la pequeña de 12 años, Adriana M., lo cual no tiene efectos sobre los otros casos por los cuales fue procesado.

Finalmente se dio a conocer que permanece detenido en la cárcel de máxima seguridad en Durango.