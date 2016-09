Ex sacerdote preso por pederastía en la CDMX

By Redaccion El Heraldo SLP on 15 septiembre, 2016

Hace 22 años, el ex sacerdote Carlos López supuestamente abusó sexualmente de un número no determinado de niños. Actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Oriente desde el 27 de agosto del 2016.

Jesús tenía 11 años cuando abusaron de él y unos diez años más cuando pudo contarlo por primera vez. Al enterarse, su madre acudió a Jonás Guerrero,Obispo, quien metió el asunto dentro de un cajón. La madre no podía creer lo que había hecho López. Él mismo había solicitado la custodia de su hijo para la Iglesia, en dónde viviría, sería monaguillo y tendría una educación en valores y garantías de avanzar en la enseñanza formal.

Después de nueve burocráticos años para detener al ex-sacerdote Carlos López, acusado de pederastia, Jesús, el demandante y víctima, hace un llamado en conferencia de prensa para que las personas se acerquen a denunciar casos similares y se pongan en contacto a la página de Facebook Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A. C

Para él, todo sucedió entre los años 1994 y 1998 en las parroquias de San Agustín de las Cuevas y la de San Judas Tadeo, dónde López se encontraba establecido. Luego, el cura estaría también en algunas parroquias del sur de la Ciudad de México y en otras del estado de Morelos, en donde residía hasta que fue detenido en su casa en Jiutepec, acusado por el delito de violación. Apenas va a comenzar el juicio de un proceso que comenzó hace nueve años. En seis meses, el Ministerio Público logró avanzar todo lo que en ese plazo no. La demora fue una combinación de ineptitudes de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y de las exigencias del juez 55 en lo penal de la misma jurisdicción, de acuerdo con Jesús.

