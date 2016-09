Denuncian «tortuguismo» de la PGJE en caso de Palula

Continúan los conflictos en el tiradero industrial de Palula, esta mañana se manifestaron habitantes de Santo Domingo paa denunciar que la PGJE ha actuado con “tortuguismo” en las investigaciones relacionadas a la denuncia penal interpuesta por ex regidores de ese ayuntamieno.

Esta denuncia señala presunta falsificación de firmas en autorizaciones para la construcción del tiradero industrial de Palula, señalaron ejidatarios y ex autoridades del Municipio, durante manifestación efectuada este miércoles a las afueras de la PGJE.

El pasado 13 de junio se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, esto por parte de ex funcionarios de la administración 2009-2012, debido a que las rúbricas que vienen en el permiso que se otorgó a la empresa no son de ellos.

El defensor legal de los afectados Ricardo Sánchez García, lamentó la falta de agilidad por parte de las autoridades en esta denuncia, pues incluso no se ha solicitado que la empresa comparezca en el caso para explicar la procedencia de los documentos falsos, por lo que solicitó a la PGJE se le dé celeridad a la denuncia penal y emita un pronunciamiento respecto a lo que procede para la investigación del caso.

Por su parte Flavio Reinaldo Tenorio Quintero, ex presidente Municipal de Santo Domingo, reiteró que se encuentran a la espera de la resolución de este caso, además de que las firmas no son de él ni de los ex regidores.

A su vez, Leobaldo López, integrante del Comité aseguró que tanto el Gobernador del Estado como el actual alcalde de este municipio no han intervenido al respecto y por el contrario se han deslindado del caso, aún cuando por parte de todos los habitantes hay rechazo a este confinamiento por los impactos ambientales que se generaran. Por último exigieron a las autoridades se dé celeridad al asunto.