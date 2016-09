Comprometen DGSPM mayor vigilancia para inhibir delitos en ¨Las Lomas

By Redaccion El Heraldo SLP on 15 septiembre, 2016

Ayer la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, estableció el compromiso de activar un dispositivo permanente de prevención y seguridad en la zona de Lomas, a fin de inhibir y disuadir conductas delictivas, lo anterior en el marco de una reunión que sostuvieron los jefes policíacos de la corporación con líderes y representantes vecinales.

Como primer punto se expuso que si bien los actos delictivos particularmente en Lomas, segunda sección, no son tan frecuentes, si es necesario que haya presencia policial, pues lo anterior permite que las personas que cometen delitos no sienten sus reales, «nos acercamos a ustedes con la plena confianza de que tomarán en cuenta nuestras peticiones y por consiguiente que no se perderá esta comunicación y entendimiento», manifestó una de las asistentes.

A este respecto Antonio Garza Nieto, titular de la corporación, sostuvo que por indicaciones del Alcalde Ricardo Gallardo Juárez se habrá de generar un esquema de proximidad social y de mayores rondines de vigilancia en este sector, para lo cuál pidió también la colaboración de los vecinos para denunciar cualquier hecho que pudiera vulnerar su tranquilidad.

Dicha reunión tuvo lugar en la comandancia Horizontes y como ultimo punto los vecinos expusieron la necesidad de poner orden en las afueras de algunos planteles educativo como en la calle de Montes Villa Rica donde es frecuente que automovilistas circulen a velocidad inmoderada y se estacionen en doble fila por las prisas.

La Policía Vial ofreció realizar estudios de factibilidad para la colocación de reductores de velocidad.