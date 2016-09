Van Rankin se lleva podio de 24 kilates

By Redaccion El Heraldo SLP on 14 septiembre, 2016

Una carrera impecable fue la que realizó Elliot Van Rankin este fin de semana en Puebla, sede de la octava fecha de la Súper Copa Telcel, al adjudicarse el segundo lugar de la competencia dentro de la V8 Challenge.

El originario de la Ciudad de México mantuvo un paso firme dentro de la competencia, la cual arrancó desde el segundo peldaño luego de quedarse cerca de la pole position en la prueba de calificación. Elliot completó las 18 vueltas pactadas de carrera en un tiempo de 31 minutos, 43 segundos, 688 milésimas.

“Me siento muy contento con este podio, uno más para el equipo de La Costeña, lamentablemente no pudimos concretar el primer lugar debido a que el auto de adelante era mucho más rápido, sin embargo logramos soportar los embates del que venía atrás de mi y eso no dio la oportunidad de subirnos al podio”, comentó Van Rankin, quien de manera extraoficial marcha en el cuarto lugar con una suma de 634 unidades.

Cabe señalar que el Mercedes #70 LaCosteña-CaféOro-GoKartMania-IDSESA, fue uno de los protagonistas no sólo en la carrera si no de todo el fin de semana ya que se consolidó como uno de los más rápidos.

La vuelta más rápida del capitalino sobre el circuito del Autódromo Miguel E. Abed fue de un minuto, 29 segundos, 618 milésimas, signo de que el auto tripulado por Van Rankin fue bastante competitivo.

Otro de los integrantes de La Costeña que vio acción el fin de semana fue Carlos Peralta, quien a base de un buen manejo logró colocarse al mando del Mercedes #7 LaCosteña-CaféOro-GoKartMania-IDSESA, en el décimo segundo sitio.

Peralta arrancó la competencia desde el lugar número 15, luego de tener algunos problemas durante la calificación, sin embrago, esto no fue un obstáculo para el originario de Querétaro, quien a base de un buen manejo y un auto competitivo logró avanzar sitios importantes.

“Fue una carrera bastante difícil, ya que remontar de atrás era complicado por todo el tráfico que hubo en la pista, aún así pude rebasar poco a poco gracias al buen setting del auto. Lamentablemente nos faltó tiempos para seguir remontando ya que estábamos siendo rápidos en la parte final. Así son las carreras y ahora quedará pensar en lo que viene que es Querétaro”, mencionó Peralta.

En total, Carlos Peralta completó las 25 vueltas pactadas de carrera y marcó su vuelta más rápida en un tiempo de un minuto, 29 segundos, 413 milésimas.

Previo a la competencia, la dupla de La Costeña convivió con los fans poblanos, con quienes se tomaron fotos y dieron autógrafos en el marco de la promoción del Café Oro 24 Kilates.

De esta forma y luego de un buen trabajo sobre la pista, Elliot Van Rankin y Carlos Peralta se enfocan ahora a la penúltima fecha de la Súper Copa Telcel, la cual tocará tierras queretanas del 30 de septiembre al 2 de octubre.