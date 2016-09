Todo listo para la fase final estatal de la Copa Telmex

Con la presencia de autoridades estatales y municipales, así como coordinadores del evento se llevo a cabo el sorteo de la etapa Estatal de la Copa Telmex de Futbol la cual se estará llevando a este fin de semana en diferentes campos de la ciudad.

Cabe hacer mención que también estuvieron presentes los diferentes delegados y jugadores de los equipos que lograron su calificación en las categorías varonil, juvenil y femenil.

Las personalidades que estuvieron presentes fueron Rolando Jiménez Turegano director de Desarrollo del Deporte del INPODE; Karla Domínguez, subdirectora de Deporte Municipal de la capital; Hugo Esquivel, subdirector de Deportes de Soledad; Pedro Cadena, director del torneo; Alejandro Viera, presidente de la Asociación Potosina de Fútbol; así como diferentes patrocinadores del torneo.

Por su parte el presidente de la Asociación Viera Carrizales comento sobre la importancia de un torneo que permite reunir a equipos y jugadores de diferentes municipios en busca de uno de los sueños que es representar a su Estado en un torneo de gran nivel como es la Copa Telmex.

Asimismo el representante del INPODE hablo sobre lo importante que es el futbol como deporte ya que es de los pocos deportes que llega a todas partes del mundo, así mismo felicitó a los equipos que han llegado a esta etapa invitándolos a dar lo mejor de cada uno para buscar el título del certamen.

Pedro Cadena tomó la palabra e informó sobre el récord de 291 equipos que se tendrán en esta edición, señalando que el año pasado fueron 272 equipos, los cuales buscarán llegar a la final tras superar los Cuartos los días 17 y 18 de septiembre y posteriormente los días 24 y 25 de septiembre, para concluir el torneo el próximo 1 de octubre. Al finalizar el sorteo los diferentes delegados y jugadores, se efectuó la entrega de uniformes

ROL DE JUEGOS

VARONIL: Copyas El As de la Reproducción vs Selección Villa de Arista; ENCA vs Selección de Matehuala; Cachorros Liga Zona Industrial vs Charcas F.C.; Servicio de Jardinería Santillán vs Prepa Pedro Vallejo.

JUVENIL: Prepa Pedro Vallejo vs Galácticos Valles; Solmex Matehuala vs Selección Cerritos; Leones Instituto Santa Rita vs Celestino de Rioverde; Chivas Potosí vs Cachorros de Ciudad Fernández.

FEMENIL GRUPO A: Lumer, Matehuala y Ponciano Arriaga. GRUPO B: FCA’S, Selección de Santa María y Prepa Pedro Vallejo.