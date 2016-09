Nuevos monarcas

By Redaccion El Heraldo SLP on 14 septiembre, 2016

Mejor platillo de final no pudo tener la categoría Plata “A”, de la Liga Veteranos del Potosí, en el majestuoso campo Albino’s Soccer, que le dio lustre al encuentro por el título entre Hospital Central-Rectificaciones Memo y R&M Montacargas. Llevándose la victoria por marcador de 2-1 los superlíderes, para cerrar con broche de oro una gran temporada.

Al campo saltaban los dos mejores equipos del campeonato regular, que hicieron valer su condición en la liguilla; partido de pronóstico reservado, pues en cuanto a números terminaron muy parejos y los dos equipos se distinguieron por el equilibrio en sus líneas y poder ofensivo.

Desde que rodó el balón, ambos conjuntos buscaban la manera de hacer daño en la meta rival, y apenas al minuto 8, llegó la primera jugada clara de gol por parte del Hospital Central-Rectificaciones Memo; jugada por la banda y cuando el jugador entra al área, viene una barrida fuerte de un defensa que comete clara falta para que el árbitro Rodrigo Cervantes decretara la pena máxima, expulsando José Rodolfo Jiménez.

Al cobro viene Fermín “El Pollo” Ponce, que le pega con tanta colocación al balón que se va a estrellar en el poste, salvándose el equipo R&M Montacargas del primero; que ante la inferioridad numérica, replegó un poco sus líneas para acomodarse mejor y posteriormente llevar peligro a la meta rival.

Fueron más insistentes los superlíderes, que en una jugada por el centro viene un potente disparo que ataja con lance felino José Saldaña, el balón queda a la deriva y viene el contra remate que el cancerbero vuelve a desviar. Quien durante el partido se distinguió por sus acertadas intervenciones, el primer tiempo concluyó sin anotaciones.

Para la segunda parte, los dos equipos hicieron ajustes buscando tener la posesión del balón y más ataque; los que salieron con todo fue el Hospital Central, que apenas reiniciada la parte complementaria lograban abrir el cerco defensivo; jugada dentro del área con José Francisco Sandoval, que con su marcador encima logra sacar un potente disparo rasante cruzado, que hace inútil la estirada de Saldaña para el 1-0 al 48′.

El R&M Montacargas no bajó los brazos a pesar la inferioridad numérica y estar abajo en el marcador, también creó sus oportunidades de gol y después de varios avisos, por fon consiguieron la igualada; desborde por la banda, viene el centro pasado a donde llegaba Manuel Rodríguez puntual a la cita, para de cabeza conectar el balón y mandarlo al fondo de las redes para el 1-1 al 71′.

En los siguientes minutos, las acciones se siguieron disputando con intensidad, por momentos hubo entradas fuertes pero sin mala intención; cuando parecía que llegarían los penales para definir al nuevo campeón, el Hospital Central-Rectificaciones Memo tuvo la última del encuentro que no desaprovechó.

La jugada se genera por la banda izquierda, viene un centro medido a la altura del manchón penal, donde Roberto Estrada se anticipa a su marcador y de certero remate de cabeza conecta el balón para mandarlo al fondo de las redes ante la estirada de Saldaña que no puede evitar la caída de su marco por segunda ocasión, y como consecuencia la derrota con el 2-1 al minuto 81.

La cuarteta arbitral estuvo conformada por Rodrigo Cervantes Muñoz, como central con un buen trabajo y acertadas decisiones; bien auxiliado en las bandas por García Olivares y J. Abel Barbosa González. El cuarto asistente fue José Luis Rivas Mendoza.

Al término de la gran final, se llevó a cabo la ceremonia de premiación a cargo del CP Ildefonso Segovia Flores, presidente de la Liga; Ing. Jaime Alberto García Gómez y CP Juan Manuel Segovia Medina, miembros de la mesa directiva; y Lic. Alejandro Viera Carrizales, presidente de la Asociación de Futbol Federado del Estado de San Luis Potosí.

Se entregaron trofeos y medallas al campeón y subcampeón de la categoría; trofeo al campeón de golea, Alfonso de la Rosa del Terrenito con 33 tantos; y una placa al conjunto del Hospital Central-Rectificaciones Memo, por haber sido el líder general.

ALINEACIONES

Hospital Central-Rectificaciones Memo.-José Nava, José Alfredo Rincón, José Villegas, Roberto Estrada, Rafael Cerda, Ernesto Javier Rabadán, Jesús Conrado Guerrero, Juan Fermín Ponce, Juan José Ontiveros, José Francisco Sandoval y Jaime Antonio Borjas. (Eduardo Villegas, Raúl Díaz, Mario Alberto Esparza y Miguel Ángel Monsiváis). DT- Benjamín Faz Estrada, auxiliar Técnico José de Jesús Ramírez.

R&M Montacargas.-José Javier Saldaña, Juan Bernardo López, Francisco Javier Juárez, José Rodolfo Jiménez, Vicente Rosas, Miguel Ángel Navarro, Víctor Rafael Gallegos, José Issac Orta, Jesús Antonio Castillo, Juan Carlos Gómez y Manuel Rodríguez. (José Antonio Juárez, Eduardo Colorado, Juan Gabriel Trujillo, José de Jesús Medina, Arturo López y José Ángel Lozoya). DT Epifanio Monreal Lozoya, auxiliar Técnico José Armando Castro Martínez.