Llaman al CEEPAC a no dejarse intimidar por amenazas del Alcalde

By Redaccion El Heraldo SLP on 14 septiembre, 2016

Jalil Chalita Zarur hizo una exhortación a la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para que no se deje intimidar por las amenazas del alcalde perredista Ricardo Gallardo Juárez, quien infringió el articulo 134 de la Constitución, al incurrir en la abierta promoción de su persona.

En entrevista, el secretario de Vinculación del Comité Directivo Estatal del PAN, indicó que el Ceepac es un órgano autónomo, por lo que no es correcto ni valido que Gallardo Juárez exija la destitución del consejero Martín Faz Mora.

“Eso tiene tintes de represalia para cualquiera que cuestione el cínico proselitismo del perredista, quien ha pintado toda la ciudad del color de su partido, (amarillo) y cada que inaugura una obra transmite el evento por radio, en la estación 94.1”, advirtió.

Jalil Chalita dijo que antes de que Gallardo Juárez invalide a la autoridad electoral que lo está revisando y donde tiene abierta una investigación, se deben desahogar todas las instancias, y llegar incluso hasta el Tribunal Electoral Federal, en la ciudad de México

Al referirse al Ceepac, el panista dijo: “Vemos a un árbitro electoral titubeante y hasta con cierta duda de complicidad; le exigimos que actúe con mano dura, porque Gallardo Juárez lleva años violando la ley, ya que realiza actos de campaña mucho antes de que inicien los procesos”.

Por ello, hizo una exhortación a las autoridades electorales para que ponga un alto a los «adelantados» en la carrera por las elecciones del 2018 , y advertir que pueden perder la posibilidad de registrarse, pues aún falta mucho tiempo para iniciar el proceso electoral, advirtió.

“Vemos que el presidente municipal de la capital potosina se adelantó por mucho a las elecciones del 2018 y sin embargo no ha recibido ninguna sanción, y yo no he sabido de algún acuerdo, alguna diligencia u operativo del CEEPAC para tomar medidas y cartas en el asunto. Deberían ser menos pasivos y más activos”.

Indicó que desde este momento se le debe hacer su expediente y negarle el registro en dos años, por violar la ley.

“Eso es de una autoridad seria, respetable, digna e independiente, por lo que espero que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana actúe ya”.

Subrayó que sería lamentable que el árbitro electoral se dejara intimidar y cayera en complicidad al permitir una perversión de las elecciones al quedar asentado que el que tiene dinero ya puede invertirle desde ahorita al margen de la ley y la autoridad que está para hacer no hace nada.