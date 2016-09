Hospitales del IMSS brindarán servicio de urgencia los días festivos

El Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí dio a conocer a la población derechohabiente que con motivo de las festividades del 15 y 16 de septiembre, se prestará atención médica continua y de urgencias en las diversas unidades hospitalarias de la entidad.

En la capital potosina, los hospitales generales de zona no. 01, 02 y 50 así como las unidades de Medicina Familiar no. 45, 47 y 49, brindarán servicio de urgencias y atención médica continua las 24 horas.

De la misma manera, las unidades del interior del estado No. 11, en Rascón; No. 12 de Tamasopo; UMF No. 26, en Cárdenas; UMF No. 10, en Matehuala. La UMF No. 20, en Villa de Reyes y la UMF No. 21, en Villa de Zaragoza, así como la UMF No. 48 de la Hincada.

En la Unidad de Medicina Familiar No. 03 en Ciudad Valles, el servicio de atención Médica continua, el horario servicio es de 8:00 a 20:30 horas. El Hospital General de Zona No. 6 ubicado en este mismo municipio atiende a la población las 24 horas.

Las áreas administrativas, consulta externa y familiar reanudarán sus actividades el lunes 19 de septiembre.