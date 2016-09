Gustavo Barrales no pudo cumplir su objetivo

By Redaccion El Heraldo SLP on 14 septiembre, 2016

Amozoc, Puebla vivió este fin de semana la nueva edición de Súper Copa Telcel con una magnífica afición, grandes experiencias y por supuesto mucha velocidad. Gustavo Barrales llegó con un objetivo fijo: un podio para esta octava fecha, lamentablemente no fue posible pues desde las vueltas de reconocimiento sufrió de fallas eléctricas y aunque su equipo trabajó arduamente en los detalles y con una rapidez incomparable, la falla persistió en la segunda vuelta de la carrera de los V6, dejando a Barrales fuera de la batalla por la que iba bien enfocado.

“Antes que nada agradezco a la afición que es espectacular y con un lleno total en las tribunas apoyando, desgraciadamente nos vamos muy desilusionados, muy tristes porque por tercera carrera consecutiva tenemos un problema eléctrico, no sé cuál sea la falla y al parecer lo habían encontrado para Pachuca, en Zacatecas también, hoy se volvió a presentar y ahora desde que salimos a la vuelta de reconocimiento se mató el tacómetro y eso no era problema porque cambiaba de oído, simplemente sabía que había un problema eléctrico. En la arrancada nos pasamos un lugar e inmediatamente el auto recargaba y se mataba, se bajó la presión de combustible, la bomba de gasolina no se dañó por que seguía inyectando pero ya no traía instrumentos. Otra vez desgraciadamente nos vamos muy tristes porque habíamos demostrado que veníamos por el podio, veníamos muy contentos por arrancar desde atrás porque cuando lo hemos realizado por algunas circunstancias siempre hemos remontado y acabamos hasta adelante”, comentó el piloto.

Barrales llegó a la pista del Miguel E. Abed bien enfocado a un podio y aunque apenas a tan sólo 2 vueltas abandonó la carrera, seguirá trabajando para ello. Ahora lo más importante será encontrar y reparar las fallas exactas que no permitieron al auto #27 POWER GAS/ MAZ TIEMPO/CHATEAU CAMOU/ SEGUROS EL POTOSÍ/CORPORATIVO HEUREUX lograr sus objetivos y así prepararlo de tal modo que todo dependa de su desempeño del piloto en la pista para llegar a los mejores lugares en lo que resta del campeonato.