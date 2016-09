Exige Gallardo separar a Martín Faz del CEEPAC

By Redaccion El Heraldo SLP on 14 septiembre, 2016

Pedirá el Alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, la separación definitiva de Martín Faz del cuerpo concejal del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE-PAC), tras haber filtrado información de interés político, con la intención de lacerar la imagen institucional de la administración de la capital, ya que de no hacerlo, restaría credibilidad al organismo electoral al solapar este tipo de actos.

El pasado lunes , se difundió en redes sociales un video donde el consejero del CEEPAC, Martín Faz Mora, acepta que filtró información al partido Acción Nacional y a dos medios de comunicación local para orquestar un ataque en contra de la Administración capitalina con el uso de la palabra «gallardía» en material de promoción municipal.

«Hay que pedir la separación porque de seguirlo teniendo…y pues la misma presidenta está viendo que está perdiendo credibilidad el consejo, y yo creo en él, pero imagínate si tiene gente como Martín como consejero, pues qué confianza le daría a la ciudadanía».

Reprobó en totalidad las negras intenciones de Martín Faz por perjudicar a la alcaldía por lo que señaló que sería obligación del acusado el hacerse responsable sobre lo que ha manifestado «y yo creo que el señor hizo mal definitivamente; yo creo que, pues con mucho respeto para la presidenta, pero tener ese tipo de consejeros no le abona en nada al consejo».

En referencia al tema comentó que aún no les ha llegado alguba notificado sobre el ordenamiento para el retiro de la palabra gallardía en el eslogan municipal, pues aseguró que la administración a su cargo no ha caído en alguna ilegalidad por el uso de esa palabra, ya que reiteró que viene definida en el diccionario.