Clinton corteja voto hispano con dos nuevos mensajes en español

By Redaccion El Heraldo SLP on 14 septiembre, 2016

Notice: Undefined index: result in /var/www/vhosts/elheraldoslp.com.mx/httpdocs/wp-content/themes/maxmag2.7/functions.php on line 935

Con dos nuevos anuncios políticos en español, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton intensificó hoy su cortejo del voto hispano y sus ataques a lo que calificó como la “campaña de odio” de su rival Donald Trump.

Los spots, que se transmiten en momentos que encuestas muestran una apretada carrera por la Casa Blanca, apelan a los valores tradicionales de los hispanos como familia y trabajo, y presentan al candidato vicepresidencial Tim Kaine ante la comunidad latina.

Mientras Donald Trump construye una campaña basada en odio, Hillary Clinton eligió como su vicepresidente a una persona que la luchado por las familias hispanas”, dice el locutor en español durante el primer anuncio titulado ‘Invitación’.

Kaine, ex gobernador de Virginia y senador, recuerda durante el mensaje su viaje a Honduras con una misión de sacerdotes jesuitas.

Aprendí la fuerza de los valores más importantes de familia y trabajo duro. Veo esos mismo valores en familias a través de esta nación”, señal Kaine hablando en español. Igual como Hillary Clinton me invitó a mi, te invito a ti, únete a nuestra campaña, levanta tu voz y vota”, remata Kaine. El segundo spot, titulado ‘Dependen de Nosotros’, el anunciador destaca que Hillary Clinton entiende las prioridades de los latinos, conforme se muestran imágenes de familias hispanas trabajadoras.

Con su plan, padres trabajadores recibe apoyo para el costo de cuidado infantil y para sus hijos, un camino para una educación libre de deudas, igualdad salarial para mujeres y tiempo libre pagado para cuidar a la familia”, señaló el locutor.

Para concluir, el mensaje resalta que el programa de gobierno de Hillary Clinton busca “una economía que funciona para todos, no sólo los más ricos”.

Los dos mensajes se suman a una primera ronda de spots políticos donde Clinton presentó al republicano Donald Trump como “peligroso” para Estados Unidos y urgió a los latinos a registrarse para votar.

Un reciente sondeo muestra que Clinton aventaja a Trump entre los votantes latinos en 12 de los estados “columpio” o “campos de batalla” que podrían definir las elecciones del 8 de noviembre.

aunque la brecha se ha reducido en las últimas semanas.

SECTOR CLAVE

Del total de 27.3 millones de latinos elegibles para votar, equivalentes al 11.9 por ciento del total nacional, se espera que un poco más de la mitad acuda a las urnas el 8 de noviembre.

Sin embargo alrededor de 12 millones elegibles aún no se registran para votar, de allí el interés de la campaña de Clinton por reducir esa cifra, toda vez que históricamente los latinos se inclinan por los demócratas, en especial en elecciones presidenciales.

En 2012, el presidente Barack Obama obtuvo el 71 por ciento del voto hispano, frente a 27 por ciento para el republicano Mitt Romney, cuya imagen sufrió un descalabro entre los electores latinos a raíz de su propuesta de una “auto deportación” de inmigrantes indocumentados.

Analistas coincidieron que el electorado latino podría jugar un papel central en las elecciones presidenciales, a raíz de su peso en estados como Nevada, Colorado, Nuevo México y Florida, donde pueden convertirse en el fiel de la balanza en comicios competidos.

En Nevada, los latinos fueron el 19 por ciento del electorado en 2012; en Colorado, el 14 por ciento; en Nuevo México el 37 por ciento y en Florida el 17 por ciento.

Aunque más de 13 millones de latinos podrían votar en las elecciones de noviembre, su poder político es más decisivo en ese puñado de estados porque se trata de entidades “columpio”, que pueden inclinarse en favor de demócratas o republicanos y ser definitorias en el desenlace.