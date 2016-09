Colonos piden cierre de 15 vialidades para bailes callejeros por festejos de Independencia

By Redaccion El Heraldo SLP on 14 septiembre, 2016

Colonos del sector popular han solicitado al Ayuntamiento capitalino el cierre temporal de al menos 15 vialidades para la organización de bailes callejeros como parte de las celebraciones del Día de la Independencia, por lo que la Dirección General de Seguridad Pública Municipal asignaran el personal suficiente de policía Vial y fuerza municipal a efecto de que los festejos se llevan a cabo sin ningún contratiempo.

Lo anterior fue manifestado por el titular de la policía municipal, el teniente Antonio Garza Nieto, quieun preciso que los comités organizadores han solicitado el permiso para el cierre de calles en las direcciones de comercio y de la DGSPM, las cuales han hecho un análisis sobre las autorizaciones al respecto.

Específico que algunas residentes de las colonias del sector popular como lo es la Santa Fe, en la colonia Progreso; Las Piedras, por nombrar algunas de ellas, son las que se han acercado al ayuntamiento capitalino para solicitar este permiso especial para cerrar al menos 15 calles efectuar su tradicional baile.

El teniente refirió que también habrá la participación de la dirección de Protección Civil municipal, para garantizar que todos los protocolos de seguridad se lleven conforme a las normativas municipales y así procurar que la integridad de los asistentes a esos eventos se lleve sin ningún tipo de incidente.

Dijo que para quienes no hayan realizado el trámite para obtener el permiso de cierre temporal, se les exhortará a que no lleve a cabo su evento, por lo que a las personas que no respetan ni a acaten en el ordenamiento municipal en este sentido, serán acreedores a una penalización, la cual se definiera según sea la circunstancia.