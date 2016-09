Arresto de periodista chileno en Venezuela causa lío diplomático

By Redaccion El Heraldo SLP on 14 septiembre, 2016

Venezuela acusó el lunes a Chile de interferir en sus asuntos internos, luego de que la cancillería del país sureño solicitó información sobre un periodista chileno-venezolano que fue arrestado bajo cargos de extorsión, en un caso que está generando roces diplomáticos.

Braulio Jatar, un abogado y dueño de un portal de información en Venezuela, fue detenido en la isla de Margarita a principios de septiembre, luego de difundir videos de protestas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro a través de su medio de comunicación.

Jatar, nacido en Chile, fue el único que quedó detenido entre un grupo de 30 personas arrestadas en la isla por hacer sonar sus cacerolas mientras Maduro recorría una urbanización.

La cancillería chilena exigió el domingo al Gobierno venezolano que de a conocer «de inmediato» el lugar de reclusión de Jatar, luego de que su familia denunció que fue trasladado desde Margarita a una locación desconocida.

También solicitó que le permitieran la visita de su familia, sus abogados y del cónsul chileno.

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, había dicho días después del arresto que su país haría todas las gestiones que fueran necesarias a favor del acusado.

Venezuela rechaza el contenido del Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile publicado el 11 de septiembre de 2016, en razón de su inadmisible injerencismo, falsos presupuestos y falta de recato diplomático», dijo la cancillería venezolana.

El Canciller (chileno) Heraldo Muñoz, en su inamistoso accionar hacia el gobierno venezolano y desconociendo del sistema constitucional y legal de nuestro país, obedece a presiones de los sectores más reaccionarios de la burguesía pinochetista y la élite internacional, aliada a la derecha golpista venezolana», agregó en un comunicado.

Snowden busca el perdón de Obama

a toda costa

El ex analista de inteligencia de Estados Unidos, Edward Snowden, busca el perdón del presidente Barack Obama, quien está a punto de abandonar la Casa Blanca, por la filtración de los métodos de espionaje masivo y mundial del gobierno estadunidense.

Si no fuera por esta divulgación, si no fuera por estas revelaciones, estaríamos peor», dijo en una entrevista con el diario británico The Guardian.

Snowden, quien lleva tres años exiliado en Rusia, es buscado por las autoridades estadunidenses y ha sido acusado de violar la ley de espionaje, un delito por el que podría ser condenado a por lo menos 30 años de cárcel.

Sí, hay leyes que dicen una cosa, pero para eso existe la potestad del perdón, para las cosas que parecen ilegales sobre el papel pero cuando se las examina desde la moral, desde la ética, cuando vemos los resultados, parece que eran necesarias», justificó.

Snowden consideró que cualquier evaluación de las consecuencias de sus filtraciones demostraría que la gente resultó beneficiada.

Al público le preocupan estos temas mucho más de lo que había anticipado», comentó.

Argumentó que a raíz de las filtraciones de miles de documentos de la NSA y la agencia de inteligencia británica, GCHQ, las discusiones públicas obligaron a los gobiernos a aplicar reformas a las legislaciones sobre vigilancia.

Al mismo tiempo nunca ha habido ninguna evidencia pública de que algún indiviuduo resultó dañado como consecuencia”, declaró.

Snowden, cuyo permiso de residencia en Rusia vence en 2017, y que en las últimas semanas ha criticado a su anfitrión, el presidente ruso Vladimir Putin, dijo que está preparado para pasar tiempo en la cárcel.

Estoy dispuesto a hacer muchos sacrificios por mi país», afirmó.

En 2015, la Casa Blanca rechazó una demanda firmada por 150 mil personas pidiendo el perdón para Snowden.

Ai Weiwei cuelga lanchas para concientizar sobre migración

Unas lanchas neumáticas que buscan concienciar sobre el drama migratorio y que son obra del artista y activista chino Ai Weiwei se exponen desde hoy en la fachada del Palazzo Strozzi de Florencia como adelanto de una retrospectiva sobre su figura que se inaugura el 23 de septiembre. Este palacio florentin, inaugurará el 23 de septiembre «Ai Weiwei. Libero», una gran exposición dedicada a este artista contemporáneo que permanecerá abierta al público hasta el 22 de enero.

Pero como adelanto, los organizadores de la muestra han decidido colgar desde hoy en la fachada de este edificio una serie de lanchas neumáticas de color rojo que, en palabras del artista, buscan despertar una reflexión colectiva sobre la crisis migratoria. La iniciativa ha levantado polémica entre los detractores y los defensores de exponer en uno de los palacios más representativos de esta ciudad toscana de Italia estas lanchas neumáticas. Desde el Palazzo Strozzi, sin embargo, han respondido sosteniendo que quizá sea una buena ocasión para avivar la atención sobre la crisis de los refugiados. Lo sabemos, se trata de una instalación ‘fuerte’, difícil de ignorar, sobre todo porque se expone en un palacio renacentista. Pero ¿podría representar una ocasión para la ciudad de Florencia para llamar la atención sobre el tema de la crisis humanitaria de los refugiados gracias al arte?», han escrito en Facebook. Desde el próximo 23 de septiembre, todo el que lo desee podrá admirar en el interior de este palacio obras históricas pero también nuevas producciones creadas por este feroz crítico del gobierno chino.

Conocido por su afán de denuncia, Ai ha puesto el acento en diversas ocasiones en la crisis migratoria que afronta Europa, por ejemplo en piezas como »Tyre» (2016) en la que Ai esculpe en mármol dos flotadores dispuestos uno encima de otro, iguales a los cientos de los que utilizan los refugiados para intentar salvarse de los naufragios.