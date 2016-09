Vuelve el desabasto de gasolina a SLP

By Redaccion El Heraldo SLP on 13 septiembre, 2016

A pesar de que los gasolineros dijeron que estaban preparados para cualquier desabas-to, el día de ayer nuevamente varias estaciones de gasolina se quedaron sin ofrecer el combustible Premium, por lo que automovilistas tuvieron que peregrinar para conseguirla.

Desde muy temprana hora se vio a diversos automovilistas dar vueltas por la ciudad en busca de gasolina, ya que en diferentes estaciones no se contaba con esta, por lo que tuvieron que buscar en otros lugares.

Actualmente el litro de Magna cuesta 13.98; Premium 14.81 y Diésel 14.45 pesos, en los que se busca siempre tener este producto.

En algunas de las gasolineras que se ubican sobre el corredor de la carretera federal 57, se dio a conocer que se quedaron sin este producto ya que no llegaron las pipas a tiempo, por lo que estuvieron informando a los clientes que por lo menos este día no se tendría gasolina Premium.

Argumentan los despa-chadores de las gasolineras que se escasearon sus reservas y las pipas no llegaron a tiempo, sobretodo porque se atravesó el fin de semana, y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, pues nuevamente se presenta el problema de falta de abastecimiento.

Como se recordará, en mayo y junio se registró una escasez de gasolina. El argumento fue la baja producción en la refinería de Cadereyta, Nuevo León; y posteriormente a un problema en la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas.

La situación se regularizó desde la última vez que se registró a finales de junio, por lo que, en estos dos meses y medio, ya no se había presentado una situación similar, pese a que desde agosto nuevamente se da el aumento mensual a las gasolinas.