Romero Calzada ventila renunciar a Comisión de análisis de matrimonios gay

By Redaccion El Heraldo SLP on 13 septiembre, 2016

El diputado José Luis Romero Calzada, reconoció que analiza la posibilidad de renunciar a la presidencia de la Comisión ex profeso para analizar la iniciativa sobre matrimonios igualitarios, para no generar enconos, malos entendidos ni conflictos entre los potosinos luego de su participación el pasado fin de semana en la Marcha a Favor de la Familia.

“Quiero dejar en claro que no soy homofóbico, al contrario, siempre he dicho que estoy de acuerdo en que tengan una unión, una sociedad compartida, pero no en la figura del matrimonio y eso lo dije antes de ser presidente de la Comisión a todas las personas que me visitaron, respeto todas las ideologías y pensamientos, a todos los seres humanos y que exista una figura que también los proteja y que crezcan como pareja y puedan compartir su economía”, dijo.

Señaló que si sus compañeros diputados o el presidente de su partido político se lo piden, renunciará a la Comisión que preside, “y no porque lo esté pidiendo una organización en Internet, sino para que San Luis esté tranquilo, si eso les da tranquilidad a los lésbico-gay lo voy a hacer, aunque tengo mi derecho de expresarme, porque todos al final debemos tomar una postura a favor o en contra”.

Apuntó el diputado Romero Calzada en que es respetuoso de las opiniones de la sociedad a la cual se debe, “me gustaría hablar con quienes están inconformes con mi presencia en la marcha a la que acudí invitado y acompañado por mi esposa e hijos, para decirles que soy un diputado de 27 que integran la Legislatura y que aprobar o no los matrimonios igualitarios no está en mis manos aunque sea el presidente de la Comisión Ex Profeso, será el pleno quien tome la determinación”.

Sobre el tema, “tengo una postura y trato de ser un ciudadano que no sea de doble moral ni demagogia, si esa iniciativa la pudiéramos modificar para usar un término distinto al de matrimonio, porque esta figura conlleva muchas acciones, estoy de acuerdo, porque apoyo que se unan como pareja, que se respete a todos los seres humanos”.

El diputado Romero Calzada expuso que analiza la posibilidad de renunciar a la presidencia de la Comisión “sin conflictos, para que las cosas sigan caminando y todo esté tranquilo y tengamos un San Luis en paz”.