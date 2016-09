Presenta denuncia, joven agredido en parque de Tepic

By Redaccion El Heraldo SLP on 13 septiembre, 2016

TEPIC.-José Manuel Ibarra, quien tiene una enfermedad psicomotriz, y se dedica a vender dulces, ya presentó una denuncia ante el agente del Ministerio Público, luego de haber sido agredido por un sujeto, la tarde del domingo en el parque La Loma, en Tepic.

El ofendido señaló que minutos antes de lo ocurrido, se habría acercado a una pareja que se encontraba discutiendo en una de las bancas que se encuentran cerca del carrusel infantil, al ofrecerles algunos dulces, fue sorprendido por un puñetazo de un joven identificado como Cristian “N”; y mismo que sacara de entre sus ropas un cuchillo, amenazando a algunos padres de familia que intentaron auxiliar José Manuel.

Me aventó y me tiró una patada, eso está muy mal; lo que me hizo, sacó como una navajita; agredió a los que me quisieron defender”, señaló José Manuel.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que el agresor ya se encuentra plenamente identificado y se espera que en las próximas horas pueda ser detenido.