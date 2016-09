Peter Hook cuenta su historia

By Redaccion El Heraldo SLP on 13 septiembre, 2016

CIUDAD DE MÉXICO.-A la banda británica de post punk Joy Division sólo le bastaron cuatro años en los escenarios, dos discos de estudio y el suicidio de su vocalista Ian Curtis para afianzar un importante lugar dentro de la historia de la música. Después de este hecho el resto de los integrantes decidieron reacomodar sus objetivos y comenzar un nuevo –y desafiante– capítulo en su carrera profesional.

Así fue como Peter Hook, Bernard Sumner, Stephen Morris y eventualmente Gillian Gilbert emprendieron la aventura que llevaría por nombre New Order. Una nueva aventura musical que si bien no ha terminado sí ha dado mucho de qué hablar, como lo plantea Hook en su nuevo libro Substance: Inside New Order, el cual saldrá a la venta los primeros días de octubre.

“Es mi tercer libro, realmente disfruté muchísimo escribirlo creo que igual que lo hice con los dos anteriores que estaban basados en Joy Division y en el club nocturno Hacienda. Era el momento de escribir sobre New Order que también disfruté mucho aunque fue una experiencia completamente diferente a los otros libros, sabía que podría ser difícil escribir sobre cosas como la separación de la banda en 2007 o algún otro mal momento, pero aun así muchos momentos grandiosos de los cuales escribir.

“Estoy muy orgulloso de todo lo que contribuí a esta historia de la banda y estoy orgulloso de contar la historia. Espero que todos disfruten mucho leyéndola –será de 800 páginas, aproximadamente– no he dejado fuera nada. Eso fue algo que me molestó del libro de Bernard, abordó 30 años de la historia de New Order en algo así como 100 páginas, así que pienso que este libro profundiza mucho más en la vida de la banda”, explicó Hook, en entrevista.

Con este texto, Peter Hook tuvo la oportunidad de revivir y revisar su propia historia profesional dentro de lo que significó ser el bajista de Joy Division y New Order, y al mismo tiempo mostrar la forma en la que los objetivos fueron cambiando con el paso del tiempo.

“Realmente disfruté mucho escribiéndolo, pareciera como si me hubiera preparado para hacerlo. Cuando escribí los libros de Joy Division, a pesar de que todos sabíamos el triste final, disfruté escribiendo de la banda porque se referían mucho a lo que era hacer música y que era eso en lo que estábamos enfocados, en alcanzar esa meta.

“La historia de New Order es diferente porque fue cuando comenzamos a tener discusiones sobre dinero, ese otro lado del negocio, también sobre la dirección musical que tomaríamos, esta es una historia realmente diferente, de sexo, drogas y rock and roll”, agregó el bajista.

México, uno de sus lugares favoritos para tocar

Días antes de la salida de este nuevo material, Peter Hook se tomará un tiempo para regresar a suelo mexicano acompañado por su banda The Light donde en esta ocasión tocará en su totalidad Substance y Substance 1987, los discos recopilatorios de Joy Division y New Order, con los que expone la fuerza que cada una de las bandas tuvo en el respectivo momento de cada álbum.

“La fuerza con los discos Substance sin duda viene de las canciones; la lista de las canciones de cada uno es verdaderamente fantástica y me parece que es increíble poderlas tocar en vivo. El álbum de New Order –Substance 1987– lo lanzamos porque Tony Wilson, director de Factory Records quería un CD con todos los éxitos de la banda para poderlos tocar en su coche. Pareciera una razón tonta para hacerlo, pero me encanta saber que ese disco fue con el que más ventas tuvimos. ¡Gracias Tony!

“El disco de Joy Division es muy interesante porque cuenta con algunos de los cortes más profundos de las canciones del catálogo, algunas de ellas las menos tocadas, pero que son fantásticas. Canciones como Autosuggestion, These Days, Novelty, Komakino, son sólo algunas, además de clásicos comoAtmosphere, Transmission y, por supuesto, Love Will Tear Us Apart, así que cuando ponemos ambos discos juntos es una certeza de que tienes un gran show en vivo”, agregó Hook, quien tiene una cita con sus fans el 30 de septiembre en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

México se ha convertido en un espacio prioritario en las giras que realiza el bajista, ya que es en este país donde ha podido transmitir de la mejor forma el ambiente y la forma de vida de Manchester, Inglaterra, ciudad que dio origen a ambas bandas en la década de los 70 y 80.

“He vivido en Manchester toda mi vida y en realidad nunca me he querido mudar de ahí porque, primero amo esa ciudad y su gente, además de su historia y, por supuesto, la música. Cuando estamos de gira por el mundo me gusta pensar en mí como un embajador de la ciudad y me hace muy feliz poder llevar a México la vibra de Manchester.