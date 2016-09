Martín Faz protagoniza nuevo escándalo político

El consejero Martín Faz Mora, protagonizó un nuevo escándalo que dejó entre ver, la lucha interna de grupos que se vive al interior del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, donde a través de un audio que circuló desde la tarde noche de ayer, por las redes (You Tube) se escucha sobre la supuesta filtración de documento oficiales entregados a un medio de comunicación para golpear “políticamente” al ayuntamiento de la Capital.

Además en el audio sobre la supuesta grabación, el consejero Martín Faz, se le escucha reconociendo sobre la filtración de documentos que contenía la resolución del Ceepac sobre la resolución de las medidas cautelares establecidas a los ayuntamiento de la Capital y Soledad, sobre el uso político de la palabra “Gallardía”.

La grabación se puede encontrar en el link de You Tube: Y se puede escuchar:

VERSIÓN

Desde luego esto lo estamos platicando totalmente off the record, pero en el documento que yo te voy a dar, es el acuerdo en el cual se toman las medidas cautelares y ahí vienen todo el voto, viene todo, ahora sí que estoy haciendo una filtración abiertamente ante la falta de apoyo institucional, de hecho, yo te las hago llegar. Las medidas cautelares, pero el punto está en que si abiertamente se negó la presidencia a emitir un boletín de prensa es decir la comisión de quejas y denuncias, ya tenía elaborado un boletín de prensa para dar a conocer las medidas cautelares y de plano así, instrucción directa de la presidencia prefirió no hacerlo y entonces dijeron estos weyes están filtrando información, pero en el fondo lo que había era un ánimo de intimidación de decir que están filtrando información, pero simplemente ese le está notificando al PAN y el, PAN es que dio a conocer efectivamente eso, pero eso sí, genero al interior del Ceepac miedo e intimidación particularmente la presidencia que de todo se asusta.

Yo si me quiero evitar una bronca con la gente de ahí adentro por dos razones, una primero, porque en este tema no apoyan y a uno lo dejan solo y creo que tampoco hay que desde una perspectiva estratégica creo que no, también hay que actuar con un poco más de cobertura y en este tema en el Ceepac ,me queda claro que este asunto les da más miedo que otra cosa no quiero tener esa bronca interna y desde luego que no me puedes citar en todo caso lo que puedes decir que fuentes internas del Ceepac confirmaron que esto es cierto, también te lo debo decir abiertamente te solicitó el asunto de la absoluta confiabilidad de las fuentes e incluso en relación a tu cuerpo directivo, no confió mucho en el cuerpo directivo de un medio de comunicación, también te lo digo con toda claridad, no sólo te lo estoy dando a ti, sino también a otro medio de comunicación, que además también se, o si no se mas o menos me imagino como esta también el movimiento en medios con Gallardo, digo simplemente en el trascurso de los días en esa campañita de intimidación que surtió efecto hacia la presidencia y hacia otros integrantes del Consejo, pues se prestaron para ello varias plumas.

Cabe destacar que el Consejero Martín Faz, no emitió ninguna postura o aclaración para desmentir la autenticidad de la grabación.