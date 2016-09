Egipto, sin aclarar el ataque a mexicanos; ofrece memorial

By Redaccion El Heraldo SLP on 13 septiembre, 2016

CIUDAD DE MÉXICO.-Claudia Ruiz Massieu Salinas llevaba apenas 17 días como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuando su primer reto diplomático se presentó: el domingo 13 de septiembre de 2015, cuando recibió la noticia del ataque a un grupo de turistas mexicanos en Egipto.

24 horas después no había claridad del hecho. Se hablaba de fallecidos y heridos pero no de números, ni de las circunstancias del ataque. Entonces la Cancillería envió al gobierno egipcio la primera nota diplomática, de cinco hasta ayer, “por los deplorables acontecimientos” y para exigir una investigación expedita. Todavía no hay respuesta.

Por la noche del lunes se confirmó: 14 víctimas connacionales, que “por error” fueron atacadas desde el aire por las fuerzas armadas egipcias, según el embajador en México, Yasser Shaban. La atención internacional estaba sobre la respuesta de ambos gobiernos, por ello la canciller Ruiz Massieu emprendió su primer viaje internacional.

Fallecieron ocho mexicanos y seis más resultaron heridos. Ruiz Massieu sostuvo diversas reuniones tanto con el Presidente de la República Árabe de Egipto, como con el Ministro de Asuntos Exteriores de ese país, y encabezó las gestiones para la repatriación expedita a México de los cuerpos de los fallecidos y la atención a los heridos.

Sin respuesta

A un año de los hechos, el gobierno de Egipto no ha dado a la SRE el resultado de “la investigación expedita y exhaustiva” que prometió realizar del caso, como la responsabilidad que tienen las fuerzas armadas egipcias.

Tampoco ha concluido el pago de las compensaciones a las víctimas mexicanas, aunque el pasado 27 de junio el Ministerio de Turismo ofreció a los connacionales una compensación económica, que no exime al Estado de la vía penal.

No obstante, en cuanto termine la negociación, Egipto procederá a construir un memorial en el lugar del ataque en honor a los connacionales, como otro elemento de reparación integral del daño.

“El primer paso de compensación” que realizó Egipto se llevó sin dar conocimiento a la SRE de la negociación, lo que provocó la molestia de la dependencia, reflejada en el envío de una quinta nota diplomática en mayo pasado.

“Tres de las víctimas aceptaron un ofrecimiento previo y sin el acompañamiento de la SRE y se está en espera de que el resto tome una decisión al respecto en estos días. Dicha compensación no resuelve todas las demandas planteadas por el gobierno de México ni satisface el derecho de las víctimas a que se sancione a los responsables, sin embargo, constituye un primer paso para obtener una reparación integral del daño”, informó la cancillería a Excélsior.

La dependencia informó que se ha comprometido, “por escrito, con las víctimas a continuar respaldándolos en el proceso y, de ser necesario, llegar a las instancias internacionales que pudieran resultar viables”.

Para ello, contrató a un abogado egipcio para representar los intereses y derechos de las víctimas en aquel país y convocado a reuniones periódicas con ellas para informarles de las gestiones y negociaciones del abogado, así como para atender sus solicitudes particulares y transmitirles las acciones desplegadas por el gobierno de México.

El estado actual de las gestiones para la obtención y pago de las compensaciones económicas está en fase final, según confirmaron a este diario autoridades de la embajada egipcia y de la SRE, de aceptarse, se procedería a la transferencia de los fondos.