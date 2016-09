Discriminativa la marcha a favor de la Familia Natural: CEDH

By Redaccion El Heraldo SLP on 13 septiembre, 2016

Notice: Undefined index: result in /var/www/vhosts/elheraldoslp.com.mx/httpdocs/wp-content/themes/maxmag2.7/functions.php on line 935

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo señaló que la CEDH no pueden emitir una recomendación a los diputados que participaron en la marcha a favor de la ‘familia natural’ ni a los ciudadanos que asistieron, pero reconoció fue discriminativa.

Expuso que la Comisión sólo puede emitir recomendaciones a instituciones de gobierno que realicen acciones que tienen que ver directamente a los ciudadanos, en el caso de los diputados no se puede ni siquiera emitir medidas precautorias.

Pese a esto, Jorge Vega hizo un llamado a los funcionarios públicos de abstenerse de participar en marchas porque tienen un cargo, y conmino a los diputados a dictaminar cuanto antes la iniciativa de los matrimonios igualitarios, de no entorpecer más el proceso porque esto puede llevar a un enfrentamiento entre la ciudadanía.

“Nos preocupa el hecho de que pueda existen un tipo de confrontación, no recibimos ningún tipo de queja, peor hemos estado muy al pendiente de los planteamientos y de lo que se ha presentado en la prensa por la participación de los diputados, precisamente de los que van a dictaminar el tema que esté relacionado con este tipo de movimiento porque si bien es cierto que hay derecho a la manifestación pública lo preocupante es que con la desinformación puede gene-rarse una confrontación”, dijo.

Vega Arroyo reiteró que es un tema entre particulares y están en su derecho de hacer el planteamiento que crean pertinente, ya que quien está fallando es el Congreso del Estado quien debe hacer una determinación, por lo que debe de resolver lo antes posible porque sólo están entorpeciendo una circunstancia que tiene años con ellos.

Añadió que este caso se debe de resolver el asunto de forma imparcial y apagada a los ordenamientos jurídicos, por lo que respetuosamente pide que los diputados se separen de la Comisión Especial para dictaminar los matrimonios igualitarios.