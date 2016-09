De Reagan a Donald Trump Traición de CSG, Fuentes y Camín

By Redaccion El Heraldo SLP on 13 septiembre, 2016

En preparación al tratado comercial norteamericano 19911993, en 1987 el presidente de la Madrid y su virtual sucesor Carlos Salinas de Gortari crearon la Comisión sobre el Futuro de la Relaciones México-Estados Unidos con carácter bilateral. Esta comisión emitió sus conclusiones en 1988, año de elecciones en México. La tarea fue formular recomendaciones para cambiar las percepciones mutuas: pasar del conflicto histórico 1836-1914 a la interdependencia comercial, y así se tituló el reporte final: “El desafío de la interdependencia: México y Estados Unidos”.

En el fondo, sin embargo, se trató de reescribir la historia de las relaciones bilaterales: México hubo de cancelar su pensamiento histórico forjado a golpes de invasiones militares estadunidenses.

La Comisión tuvo carácter oficial; por parte de México en la tarea de modificar el enfoque mexicano sobre los EE.UU. estuvieron el historiador Héctor Aguilar Camín, el empresario Gilberto Borja, el diplomático Juan José Bremer, la periodista y senadora Socorro Díaz, el banquero ErnestoFernández Hurtado, el escritor Carlos Fuentes, el senador Hugo B. Margáin y el académico Mario Ojeda. La coordinadora por parte de México fue la internacionalista Rosario Green, directora entonces del Instituto Matías Romero de la cancillería. El lado estadunidense lo coordinó el politólogo Peter H. Smith, experto en temas mexicanos.

El punto de partida de la Comisión fue el conflicto histórico 1836-1914, pasando por la guerra 1846-1848 que concluyó con la venta forzada de la mitad del territorio mexicano y las invasiones militares estadunidenses. De ahí que la principal recomendación fue la de cancelar esa parte de la historia bilateral y pasar a una de interrelación. La Comisión propuso crear en los EE.UU. un puesto de coordinador de alto nivel para su política hacia México y que México tuviera un gabinete de política exterior.

El principal problema que encontró la Comisión fue la existencia de “estereotipos culturales que empañan el entendimiento entre ambas sociedades”; “las percepciones de los mexicanos sobre su socio bilateral se basan en gran medida en fuentes y experiencias que también dan una imagen parcial y unilateral”. Para ello, la Comisión recomendó modificaciones en los libros de texto como una manera de superar los malos entendidos producto de categorías educativas. Para la Comisión el conflicto histórico 1846-1848 que llevó a la apropiación de la mitad del territorio mexicano producto de una invasión militar a México es referido como “interacción” de Mexico con los EE.UU.

El “nuevo enfoque” bilateral promovido por la Comisión fue el preludio de lo que vendría en 1993: el tratado de comercio libre que representó la subordinación económica y comercial de México y la modificación del pensamiento histórico con la liquidación de la Revolución Mexicana en el PRI yla imposición del discurso oficial del “liberalismo social” que relacionó el mercantilismo Juárez-Salinas.

En este sentido, Trump será beneficiario de la redefinición de los EE.UU. en el pensamiento político mexicano que impusieron Salinas, Fuentes y Aguilar Camín, entre otros.

-0-

The White House 2016: El tema de la enfermedad de Hillary Clinton ya estalló en público con su desmayo el domingo en Nueva York. La justificación se acreditó a una neumonía, pero los síntomas eran otros. El rostro de la candidata demócrata —de 69 años de edad, apenas uno menos que Donald Trump— registra envejecimiento y el agotamiento de la campaña. Hay ya asociaciones de médicos que dicen que Hillary no debería ser electa por enfermedad.

Política para dummies:La política exige una resistencia física como si fuera una maratón de 250 kilómetros en el Sahara.

Sólo para sus ojos:

* O la Secretaría de Relaciones Exteriores ya dio el giro a favor del encuentro con Trump o su titular está pagando su cuota de burocracia haciendo cosas con las que no está de acuerdo.

* Se calentó la cerrera por la candidatura del PRI al gobierno mexiquense por la disponibilidad de Luis Videgaray. Si gana Trump las elecciones, entonces su posición será de refuerzo como interlocutor. De todos modos, dicen en los pasillos del poder que su salida de Hacienda para enfocarse a asuntos mexiquenses estaba considerada desde antes del affaireTrump.

* Nadie entiende qué se negoció en Oaxaca, cuáles son las seguridades de encauzamiento del conflicto y lo que vendrá en las próximas semanas. Lo único cierto es que los maestros tienen su ruta crítica y su meta es derrumbar las reformas educativas… y ya les falta poco.