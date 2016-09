Cosas de la Ciudad

ABIERTO RETO.- Tal pareciera que los taxistas definitivamente retan a las autoridades a que efectivamente se aplique la ley tal y como debe ser; sin ningún tipo de contemplaciones, pues de nueva cuenta se vieron involucrados en un hecho criminal. Un automovilista particular chocó contra un taxi, intentó huir, fue perseguido, le cerraron el paso y con ello provocaron un segundo accidente. Al chofer lo bajaron de su camioneta a golpes, destrozaron uno de los vidrios y fue víctima de un “secuestro exprés”; lo llevaron a un cajero donde le obligaron a sacar el dinero para pagar el daño. Llegaron agentes policiales y los pandilleros motorizados aseguraron que “Todo está bien, lo trajimos a sacar dinero para pagar los daños a los dos taxis”

QUEJAS.- El Interapas ha recibido tres quejas de propietarios de vehículos por los daños resentidos en sus automotores a causa de haber caído en drenajes colapsados, según lo explicado por el director de ese organismo, Alfredo Zúñiga Hervert. Dijo que estas quejas se están analizando, para constatar que los daños de los vehículos en cuestión, efectivamente se hayan generado en drenajes abiertos. Pero indica además que en realidad son pocas las denuncias que reciben por daño patrimonial, se atienden las quejas y a través de un análisis se procede o no al pago de los daños.

ACCIDENTES LABORALES.- Un número preocupantes de accidentes que sufren obreros ocurren durante el trayecto a sus centros de labores, de acuerdo a lo comentado por el delgado estatal de la Secretaría del Trabajo, Edgar Durón Puente, quien explicó que este año se ha registrado una baja del 4 por ciento en accidentes de empleo, pero en contraparte, se han incrementado en el trayecto. Hasta el momento se han registrado 5 mil 400 accidentes laborales, de los cuales 2 mil 400 son accidentes de trayecto y el resto son en empresas, por lo que ya sostuvieron pláticas con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para hacer una evaluación de los conductores y del transporte, y así evitar percances viales.

IGNORANTES.- Los diputados que parece que la austeridad se la pasan por el arco del triunfo, tanto Gerardo Serrano como Enrique Flores, son el vivo ejemplo de que la palabra en cuestión no la conocen, lo anterior porque ambos compiten como si fueran la mejor quinceañera del barrio con sus despliegues de publicidad para hacer sonar sus informes legislativos en donde más que informar parecen ya buscar la tan anhelada reelección o cuando menos la Diputación Federal y eso no es todo al parecer la competencia en publicidad no sólo es a ver quién gana sino de ver quién se ve mejor en imagen y quien gasta más, parecen unos verdaderos legisladores totalmente palacio.

MIRREYES.-Y si bien la palabrita no se encuentra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y es hasta chocante los Mirreyes legislativos, como Serrano y Flores más que fijarse en su imagen y prodigar en sus informes que no quieren ya el fuero, y una sarta de más supuestos logros legislativos todo ese dinero que gastaron o gastan en imagen y publicidad debería ser auditado, pues es ilógico que con 50 mil pesillos que otorga la legislatura para llevar a cabo un informe les alcance para pantallas y equipos de hasta por más de 100 mil pesos en producción de empresas dedicadas a los circuitos cerrados traídos del vecino estado de Tamaulipas ¡ahhh! que Mirreyes estos tan bonitos, refinaditos, pero harto manirrotos bendito sea Dios.

PROTECCIÓN.- Reforzará sus programas asistenciales el Ayuntamiento capitalino, a través del DIF municipal, para apoyar a personas en situación precaria con refugio, alimentos, medicinas y cobertores en la próxima temporada invernal, dijo la presidenta de dicho organismo humanitario, María del Pilar Cardona Reyna. Informó que el albergue, situado en Villa de Pozos, opera los 365 días del año y que brinda ropa en buenas condiciones donada por organismos civiles, alimentos y camas disponibles para que pasen la noche y cuando así lo desean se les brinda el traslado de regreso al punto donde fueron localizados.

MUNICIPALIZACIÓN.- Son más de 100 fraccionamientos en el municipio de la capital que no se encuentran municipalizados y el alcalde Ricardo Gallardo Juárez, informó que se está trabajando para ejecutar un proyecto para la municipalización de los mismo, los cuales carecen de los servicios municipales, tales como alumbrado público, recolección de basura y seguridad.