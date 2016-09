Rubén Rovelo no da tregua y se lleva el tercer sitio

By Redaccion El Heraldo SLP on 12 septiembre, 2016

Rubén Rovelo no dio tregua este domingo al imponer condiciones en Puebla y adjudicarse un podio más en lo que va de la temporada 2016 de la Súper V8 en la Súper Copa Telcel.

El capitalino vino de atrás para tomar la punta, pero el alto nivel de competencia, aunado al desgaste de su unidad no permitió consolidar su segundo triunfo consecutivo, finalizando en el tercer sitio.

“Estamos satisfechos por lo conseguido este día, sin embrago, no contentos porque siempre buscamos la victoria. Fue una carrera por demás complicada, pero de la cual supimos sacar lo mejor y así terminar en el podio”, explicó el piloto del Mercedes #28 PolicíaFederal-GonzálezTRUCKING-SaniProf-RegioCal-GrupoGESTI.

En esta ocasión Rovelo luchó cada vuelta por la supremacía pero el tiempo jugó en contra de él al no poder avanzar lo suficiente cerca del final de la contienda, pactada a 25 vueltas totales.

Los tiempos registrados por Rovelo fueron de 41 minutos, 55 segundos en cuanto la carrera, mientras que su vuelta más rápida fue de un minuto, 28 segundos, 517 milésimas, cronos que sin duda fueron muy competitivos.

El resultado, mantiene a Rovelo como líder general de la competencia en la Súper V8 con una suma total de 646 unidades y que para el cierre de la temporada querrá mantener el paso.

“Lo importante de esta carrera fue que sumamos puntos y que el auto está en perfectas condiciones. Ahora la meta será seguir manteniendo un buen paso en las competencias que faltan para así amarrar el título de la categoría”, concluyó Rubén.

Otro de los pilotos que tuvo participación en la pista poblana fue Salvador de Alba, coequipero de Rovelo en el 3GC Racing, quien al mando del Mercdes #48 RedCola concluyó en el octavo sitio.