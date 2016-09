Pide PRD no caer en división ni confrontaciones por matrimonios gay

By Redaccion El Heraldo SLP on 12 septiembre, 2016

Ante las movilizaciones que se registraron en varias entidades del país en protesta contra la iniciativa de matrimonios igualitarios, el PRD en el Senado llamó a la sociedad a la tolerancia y no incurrir en acciones que lleven a la confrontación y división entre los mexicanos.

“Hago un llamado a la sociedad a no caer en provocaciones, ni en posiciones que puedan dividir a los mexicanos, hago un llamado a la tolerancia”, demandó el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa. El perredista advirtió que la jerarquía eclesiástica no debe rivalizar con el poder político.

En la víspera, diversas organizaciones convocadas por el Frente Nacional por la Familia, marcharon al menos en 14 entidades del país contra los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Barbosa pidió no caer en las provocaciones, dogmatismos ni en en las posturas irreductibles que nos dividen y confrontan. Aseguró que el Estado tiene la obligación de proteger a la sociedad de los dogmatismos religiosos, y respetar la libertad de creencias, porque se trata también de un derecho fundamental.

“Lo que debe evitarse son las injerencias dogmáticas en lo que es bueno o malo para toda la sociedad”, recalcó

Barbosa aseveró que la lucha por el Estado laico continúa en la defensa de las libertades, en el carácter de la educación que imparte el Estado y en la participación de la Iglesia en la política. En ese contexto, consideró que la tolerancia es un valor de la democracia y una característica fundamental del Estado laico. “Tolerar significa el respeto a las ideas, a las creencias o a las prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”.

Iinsistió en que la laicidad es el principio que establece la separación entre la sociedad civil y la sociedad religiosa, y ante los nuevos y viejos dogmas y fanatismos que recorren el mundo, debe valorarse el carácter laico del Estado mexicano.