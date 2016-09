El PAN, atento al desempeño de Luis Enrique Miranda

By Redaccion El Heraldo SLP on 12 septiembre, 2016

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, anunció que su partido estará muy atento al desempeño del nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava, debido a su nula experiencia en el ramo y a las dudas existentes sobre si es el perfil adecuado para ocupar un cargo clave para el desarrollo del país.

“Habrá marcaje personal sobre Luis Enrique Miranda, pues hasta ahora no conocemos su experiencia en asuntos relacionados con el desarrollo social.

Vamos a estar muy atentos a que los programas sociales no se utilicen con fines electorales”, afirmó. Anaya Cortés dijo que Acción Nacional “no permitirá” que se regrese a las épocas en las que los programas sociales servían para la compra y coacción del voto.

El líder nacional blanquiazul aseguró que el PAN mantiene sus reservas ante el nombramiento, ya que antes de ser subsecretario de Gobernación y encabezar las mesas de negociación con la CNTE, -“conflicto que por cierto sigue vigente”-, Luis Enrique Miranda ocupó diversas carteras en los gobiernos del Estado de México.

Tanto con el ex gobernador Arturo Montiel como con el Presidente Enrique Peña Nieto, cuando éste gobernó la entidad, además de ser el encargado de denunciar y enfrentar a los comuneros de San Salvador Atenco.