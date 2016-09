Cruz regresó y bailó en triunfo de Giants

Año y medio después de su último juego en la NFL, el receptor Víctor Cruz regresó a los emparrillados y guió a los Giants a un apretado triunfo de 20-19 sobre los Dallas Cowboys.

En un encuentro de volteretas, el novato Dak Prescott, suplente del lesionado Tony Romo, se lució en su debut al completar 25 pases para 227 yardas, pero la falta de sintonía con los receptores, en especial Dez Bryant, quien solamente sumó una recepción u 8 yardas, fue factor para que los Giants pisaran el acelerador en el último cuarto y consigan su primer triunfo de la temporada.

Con la pizarra 19-13 a favor del Equipo de América, el QB Eli Manning, quien terminó el encuentro con 207 yardas y 3 TD, se combinó con Victor Cruz para un TD de 3 yardas, mismo que resultaría definitivo y que fue celebrado con el tradicional baile del “salsero”.

A pesar de la derrota, el futuro de Dallas luce prometedor; su selección de primera ronda, el RB Ezekiell Elliot, demostró porque fe elegido con el cuarto pick global al correr para 51 yardas y acreditarse el primer TD de su carrera.

New York, escuadra que estrenó entrenador en Ben McAdoo, hizo lo suficiente a la defensiva para comenzar el 2016 con el pie derecho y con una victoria ante su más odiado rival.

Prater se vistió de héroe

En duelo de volteretas, los Detroit Lions se alzaron con una dramática victoria de 37-35 sobre los Indianapolis Colts gracias con gol de campo de último segundo del pateador Matt Prater.

Por un momento parecía que los Colts podían debutar con un triunfo ante su gente, luego de remontar 10 puntos de desventaja con los que entraron al cuarto episodio para, primero, empatar 28-28 y luego ponerse adelante 35-34, esto último gracias a que el pateador Prater falló un punto extra.

Con 37 segundos en el reloj, el QB Matt Stafford, hizo gala de agallas y sangre fría para llevar a su ofensiva en una serie que recorrió 50 yardas en cinco jugadas y 33 segundos, dejando a Prater la mesa puesta para reivindicarse, lo cual hizo con creces al marcar el del triunfo, con patada de 43 yd.

Stafford acumuló 31 pases completos, 390 yardas y tres pases de anotación, mientras que Andrew Luck terminó el partido con mejores números: 31 pases completos, 385 yardas y cuatro touchdowns.

Mexicano Aguayo cumplió en debut con ‘Bucs’

Luego de una complicada pretemporada, donde llegó a ser abucheado por su afición, el pateador mexicano Roberto Aguayo cumplió en su primer partido de la NFL, mismo que terminó con victoria de sus Tampa Bay Buccaneers sobre los Atlanta Falcons.

El pateador de origen mexicano acertó su único gol de campo (43 yardas) del encuentro y se apuntó cuatro puntos extras.

Quien se llevó el show en Atlanta, sin duda alguna, fue Jameis Winston. El QB de segundo año lanzó para 281 yardas y 4 TD para guiar a sus ‘Bucs’ a la primera victoria de la campaña.

Aguayo y Tampa Bay jugarán frente a los Arizona Cardinals en la Semana 2 de la temporada regular.

Oakland consigue dramática victoria

Los Raiders de Oakland consiguió su primera victoria en el inicio de la temporada de la NFL, tras vencer en la útima jugada del encuentro a los Santos de Nueva Orleans, comandados por Drew Brees.

Fue Janikowski quien dio los primeros tres puntos a los visitantes, gracias a un gol de campo que alejó, momentáneamente, a los encabezados por Derek Carr.

Pero con una buena patada de 42 yardas, Lutz empattó la pizarra para los Santos, que buscaban no quedarse rezagados y menos al estar jugando en casa.

Sin embargo, Murray encontraría un pase de Derek Carr, para poder llevar el balón a las diagonales y así anotar el primer TD del encuentro.

Con un lance de Brees de apenas una yarda, volvería a emparejar los cartones para los Santos. Pero antes de retirarse al descanso, el equipo de Nueva Orleans encontraría otro TD que le daría la ventaja.

Y aunque todo parecía ganado para loca locales, Raiders comenzó a hacerse presente con un par de anotaciones, mismas que les darían la victoria al final del encuentro, terminando 35-34, a favor del equipo de Oakland.

DEBUT TRIUNFAL PARA WENTZ

Carson Wentz tuvo 278 yardas por aire y dos anotaciones en su debut en la NFL y los Eagles vencieron a Robert Griffin III y los Browns, 29-10, el domingo en Filadelfia.

Promovido de el quarterback número 3 al titular hace apenas ocho días, la segunda selección global parecía un jugador franquicia. Wentz completó 22 de 37 pases con un índice de pasador de 101.0.

Un nuevo quarterback (Griffin) y el nuevo entrenador (Hue Jackson) no pudieron ayudar a los Browns (0-1) evitar perder su partido inaugural por doceava temporada consecutiva.

Wentz lanzó un pase de TD de 19 yardas a Jordan Matthews en la serie inicial y lanzó otro TD de 35 yardas por el lado derecho a Nelson Agholor para una ventaja de 22-10 en el tercer cuarto.

Wentz iba a estar inactivo hasta que los Eagles (1-0) negociaron a Sam Bradford a Minnesota el 3 de septiembre. Él superó a Chase Daniel en la plantilla, un movimiento audaz por el entrenador novato Doug Pederson que dio sus frutos en la Semana 1.

LOS BRONCOS SE SALIERON CON LA SUYA

Los Broncos vencieron a los Panthers en el inicio de la temporada 2016, viniendo de atrás para ganar un partido salvaje por un marcador final de 21-20.

Los Panthers tomaron una ventaja de 17-7, pero la defensiva de los Broncos impuso orden en la segunda mitad, mientras que Trevor Siemian y C.J. Anderson hicieron lo suficiente para obtener los puntos necesarios.

Fue un partido feo por tramos, con Cam Newton en particular, recibiendo algunos golpes absolutamente brutales. Sufrió un duro golpe a la cabeza al final del último cuarto, pero se anuló por un pase intencional. No pasó por el protocolo de conmoción cerebral, que parecía extraño.

Los Panthers tuvieron una oportunidad de ganar en un intento de gol de campo de 50 yardas, pero Graham Gano falló.

LOS SEAHAWKS GANARON DE ÚLTIMO MINUTO

El quarterback Russell Wilson lanzó un touchdown de 2 yardas a Doug Baldwin con 31 segundos por jugarse para darle a los Seahawks una victoria de 12-10 en la apertura de temporada sobre los Dolphins. Wilson condujo a Seattle 75 yardas en 14 jugadas para la anotación de la victoria.

Los Dolphins tomaron posesión en su propia yarda 18 con 26 segundos en el reloj, pero el quarterback Ryan Tannehill fue capturado perdió el balón y quedó dentro del campo. El tiempo se agotó mientras los Dolphins se alineaban para intentar otra jugada.

Este fue el debut como entrenador para el entrenador de los Dolphins Adam Gase, de 38 años de edad, el ex coordinador ofensivo de Denver y Chicago, quien es el entrenador en jefe más joven de la NFL.

Los Dolphins consiguieron el touchdown de la ventaja cuando Tannehill acarreó el balón 2 yardas con 4:08 restantes. Eso coronó una serie de 86 yardas y 7 jugadas.

LOS PACKERS CASI SE LLEVAN UN SUSTO

Green Bay sobrevivió a una dura prueba como visitante, consiguiendo una victoria por 27-23 ante Jacksonville.

Su defensa detuvo a los Jaguars en una cuarta oportunidad y 1 con 16 segundos en el reloj, poniendo fin a lo que había sido una impresionante actuación de Blake Bortles y una ofensiva que hizo enormes progresos hace un año.

Pero todavía estaban jugando contra Aaron Rodgers, cuyo pase de anotación a Davante Adams, mientras era derribado justo antes del descanso fue la diferencia.

Las dos partes intercambiaron goles de campo en la segunda mitad, con Green Bay siendo incapaz de aumentar la ventaja. Sin embargo, una serie de pequeñas pifias, incluyendo algunos temas de gestión de reloj, dejaron a los Jaguars sin tiempos fuera cuando más los necesitaban.

VOLTERETA DE JEFES

Los Chiefs son los nuevos reyes de las remontadas después de vencer a los Chargers por 33-27 en tiempo extra.

El primer partido en casa en el Arrowhead Stadium atrajo a una multitud de miles de personas, pero al medio tiempo, los Chiefs perdían 21-3.

Fue una historia completamente diferente en la segunda mitad del juego.

Kansas City acumuló tres touchdowns y un gol de campo para empatar el juego, obligando a que el partido se fuera a tiempo extra.

Los Chiefs ganaron el volado y el quarterback Alex Smith anotó en un acarreo de 2 yardas para conseguir la victoria.

VICTORIA DE ANTAÑO PARA LOS RAVENS

Baltimore utilizó un pase de anotación de Joe Flacco, dos goles de campo y una gran actuación defensiva retroceso para vencer a Buffalo.

Contra el ex coordinador defensivo Rex Ryan, ahora entrenador de Buffalo, los Ravens limitaron a los Bills a 160 yardas y capturaron a Tyrod Taylor dos veces.

Regresando de una lesión de rodilla que terminó con su temporada el pasado noviembre, Flacco completó 23 de 34 para 258 yardas, incluyendo un pase de touchdown de 66 yardas a Mike Wallace en el segundo cuarto.

Esto, además de goles de campo de 50 y 37 yardas de Justin Tucker, fueron suficiente para la primera victoria de la temporada para Baltimore.

Firmado como agente libre para mejorar una ofensiva que el año pasado carecía de una amenaza profunda, Wallace no había sido parte de una jugada tan larga desde 2012 con Pittsburgh.

DE LA MANO DE OSWEILER

Brock Osweiler lanzó para 231 yardas y dos anotaciones en su debut para guiar a los Texans y su ofensiva renovada a una victoria en Houston.

Osweiler, que firmó un contrato de $ 72 millones de dólares en la temporada baja, fue ayudado por su dinámica ofensiva.

Completó pases a ocho receptores diferentes, liderados por el novato Will Fuller, quien se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia en tener 100 yardas por aire, registrando 107 y un touchdown. DeAndre Hopkins añadió 54 yardas y una anotación y el corredor Lamar Miller tuvo 106 yardas por tierra en su primer partido con los Texans.

Houston perdía por un punto al iniciar el último cuarto antes de que Osweiler encontrara a Fuller en un pase de 18 yardas para un touchdown para irse arriba 20-14. Añadieron un gol de campo de 38 yardas más adelante para dejarlo 23-14.

Jay Cutler de Chicago lanzó para 216 yardas con un touchdown y una intercepción, pero también fue capturado cinco veces.

NFL conmemora 15 aniversario del 11 de septiembre

Los equipos de la NFL recordaron a las víctimas del ataque terrorista en Estados Unidos, del 11 de septiembre de 2001, y rindieron homenaje a través de sus redes sociales, con el #NeverForget.

Durante la jornada, conjuntos como Tampa Bay Buccaneers, Pittsburgh Steelers, Indianapolis Colts, entre otros, se unieron a los honores.

Asimismo, jugadores como Mohamed Sanu, receptor de Atlanta Falcons, honrará dicha fecha con unos zapatos especiales que utilizará en el juego de hoy ante Tampa Bay.