Cambios, recorte y nuevos gobernadores

By Redaccion El Heraldo SLP on 12 septiembre, 2016

Los cambiosLa visita del candidato del Partido Republicano a la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald

Trump, a la Ciudad de México, sus secuelas dentro y fuera del país, fueron el tema que acaparó la atención de los medios de comunicación durante la última semana. Su predominio amainó con los cambios en el Gabinete del presidente Enrique Peña Nieto y la entrega al Congreso del Paquete Económico 2017 que presagia amplias discusiones en la Cámara de Diputados, todo ello, mientras los gobernadores electos el pasado 5 de junio comienzan a tomar posesión de sus cargos o ultiman detalles de la transición.

Los analistas, una vez repuestos del impacto de la noticia, consideraron que la renuncia de Luis Videgaray a la Secretaría de Hacienda marca un antes y un después en el sexenio. Ha habido otros cambios en el gabinete, pero ninguno del peso político de Videgaray. Los hechos ocurrieron días después del inicio formal del periodo ordinario de sesiones del Congreso y la víspera de la presentación del Paquete Económico 2017.

El presupuesto

José Antonio Meade, nuevo titular de Hacienda, arrancó su segunda etapa en esta dependencia presentando el Paquete Económico 2017, elaborado en su totalidad por el equipo anterior. El espacio principal de la Crónica de hoy del viernes pasado dio cuenta de la dimensión del reto al señalar que el presupuesto presenta un recorte de 239 mil millones de pesos.

La cobija presupuestal es mucho más chica y las necesidades se mantienen e incluso crecen. El reto para José Antonio Meade será realizar un proceso ordenado de aplicación de los recursos. No será nada fácil pues las presiones están al alza, los ánimos crispados y las ambiciones electorales desatadas. Se trata, para fortuna de todos, de un funcionario altamente calificado que genera confianza en los principales actores del sector financiero dentro y fuera de México y de la clase política.

Ante las circunstancias de su nombramiento ha tenido que acelerar la designación de su equipo, con la anuencia del presidente; Vanessa Rubio es subsecretaria de Hacienda y como titular del SAT, un puesto por demás relevante, Osvaldo Santín Quiroz, doctor en Economía Política y jefe de la Oficina del Secretario de Hacienda desde diciembre del 2012.

Sedesol

El cambio en la Secretaría de Desarrollo Social acaparó también la atención de los medios, esta dependencia cumple un papel fundamental para mantener la paz en el país. Un efectivo combate a la pobreza, sobre todo en su rango extremo, es garantía de estabilidad, la cual es básica para atraer inversiones que generen empleos, que es propósito toral de la política económica del gobierno. La Secretaría de Desarrollo Social ha tenido hasta el momento tres titulares en lo que va del sexenio: Rosario Robles, José Antonio Meade y Luis Enrique Miranda. El nuevo secretario es alguien de absoluta confianza del Presidente y tendrá un papel determinante en el tramo final del sexenio, pues para nadie es un secreto el impacto electoral de los programas sociales y, lo fundamental, su papel clave en la paz social.

En su primer discurso como titular de Sedesol, Miranda lo planteó de la siguiente manera: “al combatir la pobreza abonamos a la paz social y a la construcción de un México más armónico, cohesionado y seguro. La pobreza no solo lastima a millones de mexicanos sino que constituye un serio desafío a la gobernabilidad”.

Nuevos gobernadores

Omar Fayad Meneses.- Tomó posesión de su cargo como nuevo gobernador de Hidalgo, es un político de gran experiencia, en su estado ha sido: director del Instituto Hidalguense de Educación Básica y Normal; del Instituto Hidalguense de Desarrollo Cultural e Investigaciones Sociales; secretario de Educación Pública; procurador general de Justicia; secretario de Agricultura y secretario de Desarrollo Social. Adicionalmente, por la vía electoral ha sido: presidente municipal de Pachuca y diputado federal en dos ocasiones.

En el estado de Hidalgo, Omar Fayad ya tiene las riendas en su mano. Su toma de protesta fue una fiesta, sobre todo entre los políticos del tricolor que en esa entidad son dominantes, aunque no hegemónicos, pues la capital, Pachuca, quedó en manos del PAN. La transición se distinguió por su tersura pues no hubo rompimiento como ha sido la pauta en otros estados. Fayad ha tenido como mensaje central de sus primeros discursos la lucha contra la corrupción. Se trata de una demanda social tangible.

En Zacatecas todo está listo para la toma de protesta del nuevo gobernador Alejandro Tello, que será el día de mañana. Se conocen ya los nombres de los integrantes de su equipo de trabajo. El mandatario sostuvo que su gobierno no tendrá influencias de nadie y que él asumirá plenamente el mando y con ello la responsabilidad. Reconoce que la situación financiera es adversa en el estado al igual que en todo el país, porque habrá austeridad e imaginación en el manejo de los recursos. Zacatecas hará más con menos, su gobernador es especialista en contaduría. Ha sido auditor de varias instituciones públicas y privadas, tesorero del Municipio de la capital de su estado y senador de la República, en donde destacó como presidente de la comisión de Ciencia y Tecnología.

Gobernador electo de Chihuahua. Se tomaron su tiempo, pero finalmente se registró el encuentro entre el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador electo de Chihuahua, el panista Javier Corral.

El evento se efectuó en Los Pinos. Se cumplió con el protocolo y se dijo que se buscará un trabajo coordinado entre la Federación y el estado grande, pero para nadie es un secreto que será una relación muy complicada. Corral aprovechó la ocasión de reunirse con los reporteros de medios nacionales para lanzarse en contra del gobernador actual. De modo que la tensión no cede en el estado fronterizo.

Javier Corral nació en El Paso, Texas, aunque vivió toda su infancia y juventud en Juárez, Chihuahua, quedó huérfano y con su abuela, acudía a la Iglesia en Ciudad Juárez, fue monaguillo, cuenta que ahí inició su incursión en la política tras escuchar los sermones de contenido social dirigidos por el obispo Manuel Talamás Camandari.

Estudió en la Universidad de Occidente con sede en Los Mochis, Sinaloa. En 1990, renunció a la ciudadanía estadunidense; desde su juventud trabajó como reportero para radio y televisión. Fue columnista de varios diarios en Chihuahua y en El Universal. Ha sido diputado local, federal y senador por su estado.