Vergara, el impulsor del proyecto Bielsa en el Tri

By Redaccion El Heraldo SLP on 11 septiembre, 2016

El propietario de Chivas, Jorge Vergara, es el impulsor para que Marcelo Bielsa se haga cargo de la Selección Mexicana, tras los cuestionamientos de los que ha sido objeto el actual técnico Juan Carlos Osorio.

Vergara aprovecharía la coyuntura que existe en la actualidad e intentaría recobrar peso dentro de la FMF, además de buscar un acercamiento de nueva cuenta con Emilio Azcarraga Jean, tras el rompimiento que se dio hace unos meses ante la salida de Chivas de la pantalla de Televisa.

El contacto del Rebaño Sagrado para llegar a Bielsa y ofrecerle dirigir el Tri es Guido Bonini, preparador físico del equipo, quien además es hijo de Luis María Bonini, otrora preparador físico del Loco en los diversos equipos que entrenó el argentino.

Una fuente cercana señaló, que Marcelo Bielsa sigue viendo a nuestro país como una plaza atractiva, e incluso el propio Bielsa les has platicado a sus colaboradores más cercanos sobre el constante deseo de los directivos de la FMF y que: “En el futbol lo que no se da en 10 años, se puede dar en 10 segundos”.

Luis María Bonini y Bielsa trabajaron desde inicios de la década de los 90, incluso vino a nuestro país con el Loco al Atlas en 1992, posteriormente el lazo se mantuvo en Vélez Sarsfield, Espanyol, con Argentina, Chile y, finalmente, con el Athletic de Bilbao en 23 años de colaborar al lado del Loco.

Decidió tomar un tiempo lejos de Bielsa y se dedicó a comentar partidos en Chile. A partir de julio de este año firmó con la Universidad de Chile, pese a no acompañar a Bielsa en el OlympiqueVer de Marsella, han mantenido una estrecha relación. Gente cercana al primer circulo de Bielsa, defienen a Luis Bonini como “el hombre en quien más confía”.