Sismo sacude zona amazónica en Perú

By Redaccion El Heraldo SLP on 11 septiembre, 2016

Un sismo sacudió el sábado una zona de la Amazonía, en el noreste del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) informó que el movimiento tuvo una magnitud de 6.0 y que se registró a las 5:08 horas locales.

Añadió que su epicentro fue localizado a 50 kilómetros al norte de la ciudad selvática de Moyobamba, en la región San Martín, con una profundidad de 114 kilómetros.

La Defensa Civil dijo en su reporte oficial que por el momento no se registraron muertos, heridos ni daños materiales, pero que continúan con el monitoreo.

Los medios radiales locales informaron que el sismo se sintió en varias ciudades del centro y este del país, aunque sin informar de heridos o daños significativos.

Las FARC inician entrega de niños combatientes

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió hoy a los primeros ocho menores que salieron de los campamentos de las FARC como parte del compromiso adquirido en los diálogos de paz entre esa guerrilla y el Gobierno colombiano.

Los menores fueron recibidos por una misión en la que, además de miembros del CICR, había dos delegados de las organizaciones sociales que hacen parte de la mesa técnica que revisa el cumplimiento del acuerdo, indicó el Comité Internacional de la Cruz Roja en un comunicado.

Según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las FARC, el CICR se ocupará de realizar una valoración preliminar del estado de salud física y mental de los menores de edad, verificará sus identidades y su información personal básica, antes de ser entregados a un equipo de recepción conformado por representantes de Unicef.

Esa entidad operará los lugares transitorios de acogida, donde los menores serán sometidos a una segunda valoración médica y psicológica.

Los menores recibirán actividades preparatorias para su reincorporación, reparación integral e inclusión social.

En este sentido, el CICR dijo que los menores están siendo llevados al lugar transitorio de acogida, donde serán recibidos por un equipo integrado por personal de Unicef.

La discreción es clave para el éxito de este tipo de misiones con fines humanitarios», dijo la Cruz Roja, al estar involucrados niños y adolescentes.

Por ello, pidieron tanto a los medios de comunicación como a la sociedad que respeten las medidas tomadas «para garantizar la reserva de la identidad de los menores llevados hoy a los lugares transitorios de acogida».

Además, el CICR recordó que esas medidas se mantendrán en las futuras operaciones con menores de edad.

El pasado 15 de mayo, los equipos negociadores del Gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lograron un pacto para sacar a todos los menores de las filas de esa guerrilla y facilitar su reintegración a la vida civil.

El Gobierno colombiano y las FARC rubricaron el pasado 24 de agosto el acuerdo final de paz, que será firmado en un acto solemne el próximo 26 de septiembre en Cartagena de Indias.

Posteriormente, el acuerdo será sometido a consulta popular en un plebiscito que se celebrará el 2 de octubre.

Un sondeo da por cantado el ‘sí’ en la consulta en Colombia

Alrededor de 72% de los colombianos votará “sí” en el plebiscito sobre los acuerdos de paz con las FARC que se celebrará el próximo 2 de octubre, según una encuesta de la firma Ipsos Napoleón Franco.

Por el “no”, 28% de los encuestados dijeron que optarían por la opción del “no” en esa consulta.

Las delegaciones del Gobierno colombiano y las FARCrubricaron un acuerdo de paz el pasado 24 de agosto en La Habana tras casi cuatro años de negociaciones que pone fin a más de medio siglo de conflicto armado.

El acuerdo se firmará de manera oficial en un acto solemne el próximo 26 de septiembre en Cartagena de Indias y posteriormente será sometido a consulta popular en dicho plebiscito.

En el plebiscito, solo se hará una pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”.

El sondeo arrojó que 80% de los colombianos respondió que ya es una decisión tomada.

Balean periódico y atacan radioemisora en Paraguay

Desconocidos balearon el frente del periódico paraguayo La Jornada en Ciudad del Este y lanzaron el viernes un artefacto explosivo contra la radioemisora La Voz del Amambay de la ciudad Pedro Juan Caballero, en las fronteras este y norte con Brasil.

El ataque coincide con la publicación de un caso de presunta corrupción policial», indicó José Espínola, director del diario, a los medios. El ataque se produjo el jueves por la noche y no hubo heridos.

El comisario Víctor Ríos, de Ciudad del Este, explicó que la puerta de la oficina de Espínola «recibió 18 impactos de bala» pero nadie resultó herido.

Ciudad del Este se encuentra a 340 kilómetros de Asunción y es fronteriza con la ciudad brasileña de Foz de Yguazú y con el argentino Puerto Iguazú.

En tanto, la periodista Patricia Ayala informó la noche del viernes que «mientras estaba dirigiendo mi programa radial de información general en compañía de un podólogo invitado, explotó sobre el estudio de la radio una bomba o una granada, no pude precisar qué era».

Sufrí heridas leves en las manos pero mi invitado Raimundo Fariña tuvo heridas más importantes en la cabeza y el pecho. Personas que estaban enfrente de la radio dijeron que un desconocido hizo el ataque huyendo en un automóvil», agregó. La radioemisora es propiedad del senador opositor Roberto Acevedo, actual presidente del Congreso, quien de momento no ha hecho declaraciones.

Pedro Juan Caballero, por su parte, se encuentra a 600 kilómetros al norte de la capital y es fronteriza con ciudad Ponta Porá del estado brasileño Mato Grosso do Sul.

Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, manifestó que «Paraguay es cada vez más un país inseguro para los que trabajamos en la prensa independiente».

Añadió que «a los asesinatos de periodistas de los últimos años se suman las amenazas de muerte que sufren los colegas en varias ciudades del país tras publicar alguna noticia que no gusta a determinado sector delincuencial».