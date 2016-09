Pésele a quien le pese, la ASE no tiene dueño: JGTS

By Redaccion El Heraldo SLP on 11 septiembre, 2016

La Auditoria Superior del Estado, no tiene dueño, porque es de todos los potosinos, sentenció ayer el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado diputado J. Guada-lupe Torres Sánchez, luego de confirmar que ya existe acercamiento por parte de la Comisión de Vigilancia para dialogar con su titular Jesús Martínez Loredo y no sólo darle paso a la instalación formal de la comisión, sino para comenzar los trabajos pendientes.

El legislador consideró que la Auditoria es un órgano que debe estar al servicio de los potosinos y no a un solo dueño, pésele a quien le pese.

Reiteró que los diputados de la Comisión de Vigilancia ya se reunieron con el titular de la ASE José de Jesús Martínez Loredo para establecer un calendario que permita la instalación de la comisión e iniciar los trabajos para darle paso a todos los trámites pendientes, ya que hay mucho trabajo por hacer y no se debe perder tiempo.

Por otra parte, opinó sobre el caso de Adriana Miranda ex responsable de las auditorias especiales de la ASE que fue despedida y sometida a investigación por instancias judiciales, y posteriormente anunciara que recurriría al amparo, y señaló que se debe separar su derecho a defenderse labo-ralmente y la obligación de la institución de rendir cuentas sobre el desempeño de la fiscalización de los recursos públicos. Consideró que si la persona que fue despedida considera que se violaron sus derechos laborales serán las instituciones correspondientes quienes lo resuelvan.