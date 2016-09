Perfila Maza Rodríguez el peor torneo de su carrera

By Redaccion El Heraldo SLP on 11 septiembre, 2016

Desde antes del Draft, el zaguero fue avisado que no sería tomado en cuenta, por lo que agradeció la franqueza. Pero debido al alto costo de su contrato se le dificultó cambiar de equipo y ahora acumula cero minutos en siete jornadas de Liga.

Peor aún, ni siquiera ha estado en la banca y en la Copa, donde inició como titular los dos primeros partidos, tampoco ha vuelto a ser convocado como suplente, por lo que ahí únicamente acumula 149 minutos.

Esa ha sido toda su actividad en el semestre, previo al cual Xolos fue una efímera opción. Conocido por el Piojo, este no lo llevó a Tijuana porque quería tener un plantel joven e incluso había descartado a Javier Gandolfi, un año menor que el Maza, con 34 años.

De cualquier modo, al defensa le respetan la jerarquía en Cruz Azul y por ello no ha ido a la Sub-20, a lo que ha correspondido entrenando sin perder la disciplina, aunque ya sin las condiciones de sus mejores días.

Su torneo con menos minutos fue el de su debut, en el 2002 con Chivas, cuando jugó solo 180. Después de ello, el peor fue el Apertura 2015, ya con Cruz Azul, cuando jugó 540. De ahí le siguieron el Apertura 2003 (851) y Clausura 2006 (872).

El Maza estaba acostumbrado a ser indiscutible y de ahí que en sus 14 torneos restantes en México sumó más de mil minutos en cada uno. En total ha jugado 273 partidos solo 7 los disputó incompletos.

Con estos números y a partir de la llegada de refuerzos a la defensa central, Rodríguez no tiene un panorama halagador, ya casi a mitad del Apertura 2016, en el que tiene 44 días sin actividad y sin opciones para estar este sábado contra el América, club donde fue campeón, justo contra la Máquina, y de donde llegó a Cruz Azul hace dos años.