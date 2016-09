Medio millar de personas y hasta diputados participaron en la Marcha por la Familia

By Redaccion El Heraldo SLP on 11 septiembre, 2016

Se realizó la «Marchan por la Familia» en San Luis Potosí, convocada por el Frente Nacional por la Familia y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en la que participó un contingente de 500 personas, quienes en todo momento no dejaban de gritar, «mamá y papá es lo natural”.

Cabe destacar que en la marcha se unieron servidores públicos y diputados de la actual legislatura, entre ellos JoséLuis Romero Calzada y Erique Flores Flores..

Además de que reprueban ante todo la aprobación de los matrimonios igualitarios, ya que esto no es la familia tradicional y en todo momento se atenta contra el matrimonio y un buen hogar.

Cabe destacar que la movilización fue para unirse al movimiento impulsado a nivel nacional, en el que se esperaba la participación de habitantes de 120 ciudades.

La marcha en San Luis Potosí se programó para poco antes de las 17:00 horas. Los participantes avanzaron por la avenida Carranza hasta el Centro Histórico.

Los manifestantes gritaron durante su recorrido “Familia unida jamás será vencida”, piden al gobierno que respete las leyes y la religión, ya que al aprobarse se cometería un grave error.

Cabe hacer mención que José Luis Romero Calzada, presidente de la comisión exprofeso sobre el matrimonio igualitario, defendió su presencia en la manifestación argumentando que además de ser diputado es padre de familia y por ello decidió acudir a este evento, además mostró su respaldo hacia las peticiones que hacían los integrantes de la marcha respecto a que la palabra matrimonio únicamente debe ser utilizada para los enlaces entre parejas hetero-sexuales.

Otro de los diputados que asistieron a la marcha, Enrique Flores Flores, señaló que en esta causa en particular, que es la defensa de la familia, es lógico que los legisladores tengan posturas diferentes y agregó que él en su momento ya se ha expresado a favor de la familia, misma que seguirá defendiendo.