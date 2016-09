ICADEP busca fortalecer la participación política

By Redaccion El Heraldo SLP on 11 septiembre, 2016

Aurelio Gancedo Rodríguez, tomó protesta como presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep) que es una organización del PRI y que busca vincular y fortalecer la participación política, Además presentó su plan de trabajo 2016-2020. Se contó con la presencia del gobernador del estado Juan Manuel Carreras en calidad de testigo de honor.

Destacó Aurelio Gancedo que el Icadep, no se enfocara a impulsar o capacitar figuras populistas, sino a preparar nuevos cuadros con un sentido humanista para la política y la administración pública.

El evento de la toma de protesta se desarrolló en el museo Federico Silva, donde sentenció que la política no debe ser para improvisados, ni populistas sino para políticos capacitados y comprometidos con la sociedad y las instituciones. Además se comprometió a trabajar en la capacitación con las organizaciones, la estructura del partido a través de ocho diferentes planes de capacitación sobre vida partidaria, procesos electorales, lideraz-go y activismo político, democracia, derecho, gobierno, administración pública y políticas públicas.

Para ello, Gancedo Rodrí-guez, informó que partir de hoy se publica la convocatoria para el primer curso ordinario de formación de cuadros jóvenes priístas con una fase previa en las seis cabeceras distritales de San Luis Potosí.

Anunció que en corto plazo se estará formando la escuela de la administración pública, así como la escuela estatal para cuadros partidistas, donde se buscará vincular directamente la participación de jóvenes a una vida activa dentro del ámbito partidista.

“Por eso asumimos responsabilidad para formar la participación politica, tomar la palabras de usted, de que una nueva generación política se prepare, se forme y tome los rumbos de lo que va a suceder con nuestro estado y con México en los próximos años; no podemos anquilo-sarnos ni como institución política ni mucho menos como Estado que siempre ha estado a la vanguardia en los cambios históricos” acotó.