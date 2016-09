Fenómeno de Pandillas en SLP requiere seguimiento a través de investigaciones académicas: Luis Osornio

By Redaccion El Heraldo SLP on 11 septiembre, 2016

El especialista en criminología e investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Luis Osornio señaló que las pandillas en el Estado son un gran fenómeno, que debe ser observando desde el lado académico para realizar una propuesta de solución a través de la investigación.

Indicó que la zona conurbada está creciendo y con ello los problemas aumentan, “nuestro deber como académicos de la UASLP es generar grupos estructurales de apoyo de investigación que realmente midan y monitoreen este fenómeno delincuencial”.

Agregó que pareciera que hay una ausencia de autoridad, porque no se ha hecho un diagnostico apropiado, “las condiciones para integrar una acción preventiva no son suficientes; el Estado no ha generado políticas suficientes en materia de prevención”.

“Quiere decir que no se han iniciado políticas públicas y una normativa para que el ambiente permita volver a generar un tejido social, estudiar los factores económicos, porque la polarización a pesar de que somos un Estado que posee un índice de empleo alto en toda la República, la desigualdad salarial está generando una sociedad muy polarizada, a pesar de que tenemos índices de empleo altos, pues el salario para algunos sectores es precario”, dijo.

El investigador universitario aseveró que se ha avanzado a una perdida adquisitiva de la canasta básica de San Luis Potosí, y se ha dejado de lado el que las familias han perdiendo la integración porque carecen de soporte económico.

Añadió que los índices de edad del pandillerismo están cada vez en menores con edades más bajas, “hay estudios serios, con el doctor Juan Mario Solís Delgadillo, que hizo un mapa de diseminación que se ha publicado en Sudamérica y ha sido reconocido en Salamanca, y en el Instituto de Criminología en Sevilla. Se necesita empezar a hacer estudios serios sobre este fenómeno antropológico de las pandillas en San Luis Potosí y hacer un estudio de zonificación, en donde se revise a las 480 o 500 bandas detectadas; pues se ha generado un índice que parece constante en donde hay 280 bandas con actividades delincuenciales de alto impacto”.

Lo anterior significa que estos grupos, utilizan armas de fuego, realizan robos a transeúntes, ocasionan lesiones, cometen homicidios a altas escalas, y están organizados también con la distribución de estupefacientes y narcomenudeo, “y no hemos tomado en cuenta esta situación, porque no la hemos abordado de una manera de contingencia desde el lado académico”.