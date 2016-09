Denuncian extorsiones de ex inspectores a comerciantes

By Redaccion El Heraldo SLP on 11 septiembre, 2016

A fin de atender las quejas relacionadas con actos ilícitos en contra de comerciantes, la Dirección de Comercio del Ayuntamiento capitalino inició la investigación debido a supuestas extorsiones por parte de ex inspectores municipales, así lo dio a conocer la titular de esta área, Dolores Eliza García Román.

Detalló que hasta el momento han recibido de manera formal tres quejas de personas afectadas las que refieren que se ha presentado ex personal municipal que incluso muestras credenciales de la pasada administración y les solicitan un pago determinado, por ello ya se investigan estos casos para sancionar a quienes resulten responsables.

De acuerdo a lo que refieren los mismos afectados, este tipo de personas principalmente realizan sus labores en un horario nocturno y exigen cobros indebidos tanto a establecimientos de giro con venta de bebidas alcohólicas como de los denominados giros “blancos”.

La funcionaria insistió en que los ex inspectores ocupan credenciales expedidas en administraciones anteriores, por lo que se exhortó al comercio a no dejarse sorprender con cuotas fuera del reglamento y exigir a quienes se presentan en sus comercios identificarse con el gafete actualizado.

“De nuestra parte, a los inspectores municipales que se les han dado de baja se les ha retirado la credencial expedida por el Gobierno capitalino, incluso, hasta el uniforme; además se le da seguimiento a las quejas de los afectados para aplicar todo el peso de la ley”.