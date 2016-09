Busca IMSS brindar mejor aención a derechohabientes

By Redaccion El Heraldo SLP on 11 septiembre, 2016

El delegado del IMSS en San Luis Potosí, José Sigona Torres aseguró que para beneficiar a una población de aproximada un millón de derechohabientes, se han invertido cerca de 300 millones de pesos en construcción y remodelación de la Delegación potosina, con recursos provenientes del Nivel Central y del programa Peso a Peso.

Indicó que a la fecha se han realizado diferentes obras, con las que se brinda una mejor atención y servicio para los derechohabientes, tales como la construcción del Hospital Rural No. 16 en Axtla de Terrazas, el que beneficia a 174 mil 203 personas. También, a un costado de éste, se construyó un albergue comunitario donde se brinda atención médica para la población rural e indígena de la zona huasteca, principalmente a las mujeres embarazadas quienes reciben atención previa al parto.

Agregó que además se llevó a cabo la remodelación del Banco de Sangre del HGZ 1, que beneficia a 793 mil derechohabientes aproximadamente, cumpliendo las normas sanitarias requeridas. Dispone de los servicios de Toma de Muestras, Sala de espera, Laboratorio, Consultorio y Conservación de productos con una sección de refrigeración y de congelación. Dicha reapertura ampliará el servicio para más de 100 donadores diariamente.

En este mismo nosocomio se realizó la ampliación del área de hospitalización, con beneficio para un aproximado de 793 mil pacientes.

Sigona Torres manifestó que en la UMF 20 de Villa de reyes alrededor de 27 mil derechohabientes son mejor atendidos en instalaciones más funcionales y modernas gracias a la remodelación de esta unidad; mientras que en la UMF 47 en la capital potosina y UMF 10 en el municipio de Matehuala, con 272 679 y 55 640 usuarios respectivamente, también se realizaron diferentes trabajos de construcción y modernización.

Actualmente, en beneficio de 50 mil personas afiliadas al IMSS, se lleva a cabo la construcción de la nueva UMF No. 51, en el fraccionamiento María Cecilia, la cual desahogará la demanda de servicio de los hospitales No. 1 y No. 2, así como de las unidades 5 y 7. Tendrá una inversión de 50 millones de pesos.