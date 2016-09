Un éxito, Coloquio de Historia Militar en la FCSyH- UASLP

By Redaccion El Heraldo SLP on 10 septiembre, 2016

En entrevista Gabriela Torres Montero, secretaria general de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí detalló que el Coloquio de Historia Militar en particular es un evento que se llevó a cabo en el marco de la III Semana académica de la Facultad, que cobró relevancia porque fue organizado totalmente por los estudiantes, en un acercamiento con la zona militar de la ciudad de San Luis Potosí.

«Esto es importante porque es la primera vez que se lleva a cabo en el estado un acercamiento en este sentido, sobre todo para conocer la parte histórica del trabajo que ha realizado la zona militar en San Luis Potosí. Y sobre todo porque los estudiantes tienen otra vertiente de análisis de la historia».

Agregó que esta actividad contó con la participación de estudiantes no sólo de la Facultad, sino de otras universidades del país que acudieron a presentar sus trabajos sobre historia militar y eso le dio mayor realce. Asimismo los estudiantes participaron con gran entusiasmo por continuar en esta línea de investigación».

Cabe hacer mención que en México la línea de investigación sobre historia militar es un trabajo muy importante, pero pocas veces los estudiantes voltean hacia esta parte, indicó la maestra Gabriela Torres Montero.

«En este sentido, en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP un grupo de estudiantes están muy interesados en trabajar sobre esta línea de estudio e indagar acerca del pasado de estrategias militares, qué conlleva una guerra, e incluso la relevancia de las estrategias militares en el cambio de paisaje y naturaleza de la sociedad».

Definió que todos estos temas han sido muy importantes para los estudiantes de historia en la UASLP así como de geografía y de otras áreas.

Entre los estudiantes que participaron de otras universidades destacan de la Universidad de Coahuila, de la UNAM y de Baja California; los estudiantes presentaron sus ponencias con diversos temas relacionados a la historia militar un área que es poco explorada.

Puntualizó que desde San Potosí hay un campo de trabajo de investigación esperando, y por ello este es el primer coloquio que se realiza de este tipo en el Estado, y una de las grandes aportaciones es que fue organizado por los propios estudiantes, lo cual es parte de su formación profesional, de que no únicamente sus procesos de enseñanza-aprendizaje están dentro del aula, sino que también tienen otros componentes que organizan sus eventos con calidad académica.