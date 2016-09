«The Ramones» regresa 40 años después al mercado

Linda Ramone fue, como mujer de Johnny Ramone, testigo de excepción de la génesis y eclosión de The Ramones tras la publicación de un primer álbum homónimo que regresa 40 años después al mercado y que, según reivindica en una entrevista, “lo cambió todo en la música”.

Fue un disco inspirador que hizo soñar a todo el mundo con tener su propia banda de rock”, recuerda una de las más célebres viudas de la historia de la música, tras reconocer que, aunque representa su “segundo disco favorito” de la banda, “es el disco que hay que tener”.

Ramones (1976), que se abría con el celebérrimo tema Blitzkrieg Bop, fue el álbum que inspiró a bandas posteriores como Sex Pistols o The Clash, un manifiesto ahora histórico, poblado de referencias violentas, drogas, humor y problemas de pareja. No obstante, tras su debut no pasó del número 111 en la lista de EU y no logró la certificación de disco de oro hasta 2014.

Para muchos jóvenes de la época, The Ramones fueron los reyes de la colina, pero su música era demasiado nueva y revolucionaria. El punk era demasiado extremo. No sonaba en las radios, y eso redundó en su potencial comercial, pero son canciones que han crecido más y más con los años”, subraya Linda Ramone, nacida Linda Da-niele. Warner Music publica mañana una edición especial y limitada (19.760 unidades para todo el mundo), con la emblemática fotografía del álbum original tomada por Roberta Bayley, en la que posan de izquierda Johnny (guitarra), Tommy (batería), Joey (vocalista) y Dee Dee Ramone (bajo), apoyados sobre un muro de ladrillo.