Rescatan a mujer víctima de secuestro virtual

By Redaccion El Heraldo SLP on 10 septiembre, 2016

Una mujer fue obligada mediante amenazas, vía telefónica, a salir de su vivienda e ir a un hotel, donde se hospedó y más tarde fue “recatada” por la policía. Su padre por su parte recibió una llamada donde le exigían 100 mil pesos a cambio de no “matarla”. Todo era una patraña, una llamada de las que a diario se hacen, aunque en esta ocasión encontraron incautas personas.

Según un comunicado de la Policía Estatal, al responder a una Denuncia Ciudadana e implementar un despliegue de seguridad en el municipio de Ciudad Fernández, elementos de la Policía Estatal adscritos al Grupo de Reacción de la Zona Media frustraron otro intento de extorsión por un presunto secuestro virtual de una mujer que con engaños intimidatorios mantuvieron alejada de su familia en un hotel.

A través de llamadas telefónicas del número 487 111 8932 los delincuentes exigían a la familia de la mujer la cantidad de 100 mil pesos a cambio de su libertad.

La mujer que estuvo “privada de su libertad”, fue encontrada por la policía en estado de shock; posteriormente, fue entregada a su familia sana y salva.

Tras recibir una llamada del señor Cástulo., de 68 años de edad, quien denunció que vía telefónica extorsionadores le exigían 100 mil pesos a cambio de no matar a su hija, elementos del Grupo de Reacción implementaron “trabajo de inteligencia”, investigación y búsqueda por diferentes zonas de este municipio logrando ubicar a la joven mujer en un conocido hotel. Nadie la vigilaba.

Finalmente, se alerta a la población para no dejarse sorprender por llamadas del número 487 111 8932, el cual ha sido utilizado para extorsionar y realizar secuestros virtuales.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a las líneas de Emergencias 066 y de Denuncia Anónima 089, las cuales están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.