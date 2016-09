Por orden judicial, desalojan tintorería propiedad de ex aspirante a Alcalde capitalino

By Redaccion El Heraldo SLP on 10 septiembre, 2016

Mediante una orden judicial, se llevó a cabo el desalojo de la tintorería Abba. Sec ubicada al poniente de la ciudad, la cual es propiedad del ex aspirante a la alcaldía capitalina por el Partido Acción Nacional, Miguel Angel Maya Romero, por un supuesto conflicto particular entre él y uno de sus asociados.

El también dueño de las tintorerías Jiffy Express, no es la primera ocasión en que se ve involucrado en un conflicto administrativo referente a sus negocios, puesto que el pasado mes de julio se supo de la clausura de al menos tres locales de su propiedad, al carecer de los permisos necesarios impuestos por la administración capitalina.

En esta ocasión trascendió que el motivo al desalojo de toda utilería para el funcionamiento de su negocio se deriva de una orden judicial surgida tras un fallo a favor de uno de sus supuestos socios, a quien se le conoce como «La Turra», que lo había demandado por intereses particulares hace apenas algunos días.

El proceso legal se efectuó a temprana hora de este día, siendo que toda prenda que había sido recibida ha confianza de sus dientes, fue desalojada al exterior, lo que causó un evidente coraje entre algunos de sus asiduos que no pudieron recoger el producto que depositaron al no haber un encargado que los despechara.