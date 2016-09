Pep aceptaría una copa si Mou lo invita

By Redaccion El Heraldo SLP on 10 septiembre, 2016

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, mostró máximo respeto por la figura de José Mourinho, al que se enfrenta hoy en el derbi de Manchester, y bromeó al admitir que aceptaría “una copa de vino” del portugués tras el partido.

Old Trafford será la primera sede del match de la ciudad, este día.

“La última temporada, cuando él estaba en Madrid y yo en Barcelona, no fue fácil. Pero nos encontramos hace unas semanas en un acto de la Premier y hablamos bastante. Todo fue correcto y tengo mucho respeto por él, como con el resto de entrenadores, e intento aprender. Si me invita a tomar una copa de vino después del partido, aceptaré”, aseguró en rueda de prensa.

Guardiola defendió que “la rivalidad es una cuestión más de la prensa” que fomentada por él y Mourinho y se mostró convencido de que no pueden “controlarlo”.

No perdió mucho tiempo Pep en lamentar la baja por sanción del argentino “Kun” Agüero. “Es un jugador muy importante para nosotros, pero hace tiempo que sabemos que no puede jugar. Vamos a jugar con 11 entre los que no puede estar él”, dijo sin desvelar quién será el sustituto.

Avisó del peligro que tiene su rival en acciones a balón parado con la potencia de Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba y Marouane Fellaini. “Esto es imposible de controlar, nuestro objetivo es jugar mejor que en los anteriores partidos. Para ganar creo que hay que jugar bien y es lo que vamos a intentar”.

Por su parte, el director técnico del Manchester United, José Mourinho, afirmó que la clave para llevarse la victoria en el encuentro contra el Manchester City, es mostrar identidad.

“Me gustaría que jugaran al límite como lo hicimos contra Hull City, ese partido fue muy difícil, pero los jugadores pelearon hasta el último segundo, y ese el estilo de juego que quiero tener”.