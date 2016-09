Mujer que quitó libros a alumnos se dice víctima de ‘abuso sexual’ en Xalapa

By Redaccion El Heraldo SLP on 10 septiembre, 2016

María del Carmen Cruz Hernández, quien bajo el cargo de presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Primaria Leona Vicario, de Tlapacoyan, fue evidenciada por quitar libros gratuitos a alumnos, con el argumento de que los tutores no habían cubierto las cuotas ‘voluntarias’, se dice víctima de hostigamiento y abuso sexual.

Presentaré una demanda por acoso sexual… en contra del maestro, porque me faltó, también, grabándome las partes de atrás, eso si no lo subió

Al ser cuestionada sobre cómo enfrentaría la demanda que presentó la SEP en su contra, respondió:

Ahí se va a ver el video, el video no tiene que… vean la imagen, observen el video”.

Sobre la ofensa que sufrieron los niños, a los que quitó los libros, señaló:

No los ofendo. No los ofendo. Son acuerdos que se llevan, ahora, sí, son acuerdos, se hacen en las asambleas que los padres acuerdan”.

¿Cuál era el acuerdo?

El acuerdo era que los padres… se acordó en un asamblea que los padres que no pagaran las cuotas se les detuvieran (los libros), pero, sin embargo no lo hice, los entregué los libros, todos, pagarán o no pagaran”.

En el video se observa que se los quitó, le preguntaron:

No se los quite. No se los quite. Doy la cara porque no se los quite… observen bien el video”.

Cruz Hernández consideró que le video está manipulado. “Yo siento que sí, porque en el video salgo mi compañera y yo… un video muy, muy, no sé cómo. Se puede manipular”.

Denuncia SEP ante PGR a mujer que quitó libros por cuotas

Señaló que la directora del plantel tenía conocimiento del acuerdo de la sociedad de padres de familia. “Las cuotas es acuerdo entre nosotros, la directora sabe que se tiene que aportar una cuota, pero ella no lo autoriza, lo autorizamos nosotros, como madres”.

Advirtió que se va a defender hasta las últimas consecuencias, “que pague la persona que me subió al ‘face’, porque la verdad nunca le he hecho nada a la persona”.