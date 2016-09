Diez Datos curiosos sobre los gatos que ¡te fascinarán!

By Redaccion El Heraldo SLP on 10 septiembre, 2016

Datos curiosos sobre los gatos que quizás no conocías

1. Los gatos duermen dos tercios del día.

Estos felinos duermen gran parte del día, exactamente dos tercios del mismo. Estas criaturas se pasan durmiendo la mayor parte de su vida.

2. El cerebro de los gatos es muy similar

al del hombre.

El cerebro de los gatos tiene más semejanzas con el del hombre que el cerebro de los perros, a pesar de que consideramos que los perros son más listos.

Por esta razón, los gatos se sienten conectados son las emociones humanas.

3. Los gatos tienen un GPS interno.

Un dato muy interesante es que los sistemas nerviosos de los felinos se encuentran dotados de tipo de orientación que les permite regresar a sus respectivos hogares desde cualquier lugar.

4. Los gatos pueden clonarse.

Para aquellos amantes de los gatos, puede ser muy buena noticia saber que ya existe la tecnología en el mundo para clonar a estos felinos. Es un poco costosa, pero también es un buen punto de partida.

5. Los gatos adoran la voz humana.

A los gatos les encanta escuchar el sonido de la voz humana, en especial cuando se pronuncian sus nombres, así que háblale a tu mascota tanto como puedas.

6. Los gatos y la mayoría de felinos tienen mucho pelo en sus cuerpos.

Tanto los gatos, como el resto de los felinos, tienen mucho pelo cubriendo sus cuerpos.

En el caso de los animales salvajes esto es muy beneficioso, pero en los gatos domésticos puede ser un gran problema para las amas de casa.

7. Los gatos son capaces de reproducir 100 sonidos diferentes.

Increíblemente los gatos Los gatos son capaces de reproducir 100 sonidos diferentes, los perros aproximadamente sólo producen 10.

8. La mordida de un gato puede ser muy dañina.

La mayoría de las personas ignora que la mordida de un gato puede ser muy dañina, pues transmite una infección bacteriana llamada “Pasteurella Multocida”, muy perjudicial para el organismo.

Se cura con penicilina, pero si no se trata a tiempo, puede comprometer el sistema inmunológico.

9. Los felinos ya visitaron el espacio.

Para tu sorpresa, los felinos no solo pueden ir al cosmos, sino que ya lo han hecho.

El primero de ellos fue enviado en 1963 y resistió sin problemas la falta de gravedad espacial.

10. Los gatos utilizan el maullido para comunicarse con el ser humano.

El maullido de los gatos es posiblemente es la señal de que están por los alrededores, pero te asombrarás cuando te comenté que estos felinos no usan los maullidos para comunicarse con otros de su especie, sino que los utilizan para comunicarse con el ser humano. Así lo dieron a conocer.